Instagram aberto, mais um scroll e, entre aquela foto da amiga na praia, bloggers na sua última viagem, influencers com as trends a bombar, há claramente a verdadeira tendência num único filtro: Orange&Teal. Mas porque é que as instragrammers desta vida elegeram este filtro? A ciência pode ajudar a explicar.

Entre trends, filters, influencers e todos esses chavões dos meandros do mundo do Instagram encontramos o Orange&Teal. Certamente que já deram de caras com esta edição fotográfica, que torna as peles douradas e as paisagens mais apetecíveis. Se começou por ser muito popular por ser utilizado em cinema (por exemplo, o filme Mad Max foi todo editado com este tipo de cores), é agora a verdadeira estrela no Instagram.

Há já uma panóplia de tutoriais que explicam as sombras, luminâncias e contrastes. O segredo está em perceber o verdadeiro truque. De uma maneira muito simples, mas com suas ligeiras complexidades, o truque está em jogar com as duas cores: laranja (orange) e turquesa (teal) . Mas porque não outra qualquer combinação?

O laranja surge de algo tão natural como os nossos tons de pele que habitualmente se situam no espectro laranja. Assim, quando “puxamos” para este tipo de sombras nas fotografias, os tons de pele são realçados e dão destaque à pessoa da foto.

E o turquesa? Bem, o turquesa surge de algo tão simples e, ao mesmo tempo científico, como a complementaridade no espectro de cores. Ao vermos todo o espectro e seleccionarmos o laranja, o complementar será o turquesa. Sim, para chegarmos ao filtro mais badalado do Instagram basta pensarmos naquelas aulas de Educação Visual ou Física em que aprendemos tudo sobre as cores.

Temos então as primárias (vermelho, amarelo e azul), que quando combinadas dão origem às cores secundárias (amarelo + vermelho = laranja). E ainda as terciárias que resultam de cores secundárias combinadas com primárias/secundárias (azul + verde = turquesa). Estas combinações dão origem ao círculo cromático em que podemos descobrir as cores complementares, que são as que se encontram diametralmente opostas. Agora, é só aplicar uma técnica de edição, o contraste de cores, que permite criar mais profundidade e tornar as fotos harmoniosas e agradáveis aos olhos e ao cérebro de quem faz scroll.

Vários estudos tentam explicar a relação que as cores têm com o nosso cérebro e as nossas emoções. Claro que misturar cores, ciência e emoções pode ser um passo arriscado, mas, na realidade, estão mais ligadas do que imaginamos e podem ser a explicação para o tão cobiçado like ser atingido.

O Orange&Teal é uma combinação que chega ao melhor de dois mundos: se, por um lado, o laranja tem a componente das cores quentes que desencadeiam no nosso cérebro um estímulo que chama a atenção, o turquesa confere as cores frias que o nosso cérebro percepciona como relaxantes.

Inconscientemente, o nosso cérebro gosta desta harmonia que vemos, o que nos faz dar likes por essas influencers fora. E se antes era inconsciente, agora boa sorte, pois vão começar a ver Orange&Teal em todo o lado. Desde o feed de Instagram, aos edifícios, paisagens e tudo mais à vossa volta.

