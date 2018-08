A dissonância arquitectónica

PUB

Um dos aspectos que o recente episódio em torno do vereador Ricardo Robles revela é que a questão da preservação da autenticidade arquitectónica dos edifícios em Alfama, e nas outras zonas históricas lisboetas, passa completamente ao lado da classe política. O BE, que se tem batido contra a especulação imobiliária e a descaracterização humana nos bairros históricos, mostra, por sua vez, que é completamente cego relativamente ao aspecto arquitectónico. Ora, a arquitectura e a sua integridade é o substrato incontornável de um centro histórico. Este caso do edifício do Ricardo Robles ilustra, de forma cristalina, o que acabei de dizer. O Ricardo podia ter tido um critério na reabilitação que respeitasse a identidade do edifício. Mas não o fez, tendo optado por uma reabilitação standard "chapa sete" - o novo edifício, tipo lego, ergue-se em completa dissonância com o “espírito do lugar” de Alfama. E o mais triste, e que revela como os nossos governantes são ignorantes neste assunto, é que seguramente que esta questão não existe no mundo do Ricardo. Tal como não existe no mundo de todos os outros políticos, embora seja algo que se reveste de relevante importância para a integridade do nosso património. Nestes dias, em que se disse tanta coisa sobre este caso polémico, não houve ninguém falar na lástima daquela reabilitação, formatada à medida da especulação imobiliária, da arquitectura de aviário e do desrespeito total pela identidade e pela história do bairro onde se insere.

Fernando Silva Grade, Faro

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Robles, o ex-vereador

Ricardo Robles do BE pediu a demissão (tardia) do cargo depois das notícias vindas a lume sobre a compra, remodelação e tentativa de revenda dum prédio em Alfama, negócio lucrativo e concebido pelo feliz proprietário. Se tudo isto parece assente dentro da legalidade, como é que temos assistido a tanto alvoroço, a tantas aberturas explosivas nos telejornais e títulos de primeira página nos jornais diários?! Bom... todos sabemos o ódio visceral deste pequeno partido extremista a tudo que “cheire” a propriedade privada, aos “patifes” dos senhorios, ao ensino privado (quase) sempre superior em qualidade, aos capitalistas de grandes empresas que geram trabalho a milhares, enfim...a todos aqueles que por trabalho, por herança familiar ou simples sorte, possuem fortunas assinaláveis. Robles, imiscuído na militância esquerdista, “escorregou” num projecto pessoal contrário ao da cartilha partidária, daí a histeria dos media neste não assunto. Os meus parabéns a Catarina Martins que conseguiu o premio da incoerência total. Defender o indefensável requer sabedoria e oratória exigente que obviamente não possui. Quanto ao ex-vereador só posso acrescentar: bem-vindo ao mundo dos ricos!

José Alberto Mesquita, Lisboa

PUB