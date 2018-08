Trump diz que imprimir armas 3D em casa afinal "não é boa ideia"

Afinal, "não faz muito sentido" a entrada em vigor da autorização para imprimir armas 3D em casa, reconheceu o Presidente dos EUA esta terça-feira. Donald Trump chegou a essa conclusão depois de ter sido aprovado um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, que permitia a impressão de armas em casa. No entanto, a declaração de Trump chega dias depois de a empresa que fornece os códigos para a impressão de armas ter disponibilizado modelos de nove armas diferentes. Entre sexta-feira e domingo foram descarregados mais de mil ficheiros com guias e códigos para produção caseira. Em Seattle, um juiz norte-americano já decidiu bloquear a autorização.

"Estou a ver [o tema de] as armas de plástico 3D que se vendem ao público. Já falei com a NRA (Associação Nacional de Espingardas), não parece fazer muito sentido!", escreveu Trump no Twitter.

Há duas semanas foi divulgado o acordo, altura em que a Defense Distributed avançou com a publicação dos códigos. O acordo feito com o Governo tinha estipulado que os manuais voltariam a estar online a 1 de Agosto. Ficaram disponíveis na passada sexta-feira, cinco dias antes do prazo.

Antes de Trump recuar na ideia, pelo menos sete Estados norte-americanos avançaram com processos para bloquear o acordo por consideraram que punha em causa a segurança dos cidadãos. Um deles é Washington, onde o juiz de Seattle, Robert Lasnik, aprovou uma suspensão temporária, argumentando que os guias podem "cair nas mãos erradas".

A decisão do Departamento de Estado norte-americano tinha posto fim a uma batalha legal de cinco anos da Defense Distributed, a organização sem fins lucrativos que defende o livre acesso a informação que permita fabricar armas através daquela tecnologia, criada por Cody Williams, então com 25 anos. Foi Williams quem conseguiu criar pela primeira vez uma arma através de uma impressora 3D. Depois de a criar, lançou um site para partilhar o código e as instruções de produção. Até a Administração Obama intervir, foi descarregado mais de 100 mil vezes.

Williams, que actualmente tem 30 anos, iniciou uma batalha legal contra o Governo norte-americano por violação da primeira emenda da Constituição, que protege de forma explícita a liberdade de expressão. Do lado do Departamento de Estado, o Governo considerava que os ficheiros violavam uma lei que proíbe a exportação não autorizada de materiais com fins militares, uma vez que esta tecnologia poderia ser exportada. Além disso, o Governo dos EUA temia que os problemas com armas de fogo aumentassem, devido à facilidade de produção caseira.

