Antigo partido de Mugabe chega à maioria no parlamento do Zimbabwe

A União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF, no poder) venceu as eleições legislativas, de acordo com dados revelados esta quarta-feira pela comissão eleitoral. O líder da oposição denuncia irregularidades na apresentação dos resultados.

As primeiras eleições no Zimbabwe após o afastamento do líder histórico Robert Mugabe parecem mostrar que a ZANU-PF se vai manter no poder. O partido garantiu 109 lugares no Parlamento – suficiente para assegurar uma maioria simples – e, quando ainda faltam alguns círculos eleitorais por apurar, pode mesmo alcançar os dois terços dos mandatos.

O triunfo da ZANU foi alicerçado por vitórias esmagadoras nas zonas rurais, tipicamente bastiões do antigo movimento de guerrilha.

As eleições na segunda-feira decorreram de forma pacífica e, de acordo com os observadores regionais, não foram relatados indícios de irregularidades ou fraude. Porém, houve críticas quanto à cobertura das eleições por parte dos órgãos de comunicação estatais e à conduta da comissão eleitoral.

Pela primeira vez em mais de uma década, foi autorizada a presença de equipas de monitores da União Europeia, que irá divulgar as suas conclusões esta tarde, diz a Reuters.

Os resultados das eleições presidenciais ainda não foram revelados, mas a data limite para que sejam conhecidos é sábado.

O líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC) e candidato presidencial, Nelson Chamisa, disse que a divulgação dos resultados das legislativas antes das presidenciais serve os interesses da ZANU. “A estratégia tem o objectivo de preparar mentalmente o Zimbabwe para aceitar resultados presidenciais falsos”, escreveu Chamisa no Twitter. “Nós ganhámos o voto popular e iremos defendê-lo”, garantiu.

A oposição tem desferido várias críticas contra a comissão eleitoral, que acusa de estar a favorecer o partido no poder. Há receio que uma eventual recusa por parte do MDC em aceitar os resultados possa causar uma onda de violência.

O ministro do Interior, Obert Mpofu, disse que o Governo está preocupado com "os elevados níveis de incitamento à violência".

Pela ZANU-PF concorre o actual Presidente interino, Emmerson Mnangagwa, que substituiu Mugabe depois do seu afastamento em Novembro.

Apesar de os votos para o Parlamento e para o Presidente serem separados, a maioria dos analistas considera que a tendência deverá ser semelhante. Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, terá de haver uma segunda volta.

