Gondomar aprova obras no edifício da Câmara e envolvente no valor de 3,9 milhões

A zona envolvente aos Paços do Concelho de Gondomar vai ser requalificada tendo o projecto, que inclui estacionamento e alargamento do actual edifício, um custo superior a 3,9 milhões de euros, indicou hoje o presidente da autarquia.

O anteprojecto de reformulação dos Paços do Concelho de Gondomar, distrito do Porto, foi aprovado por maioria em sessão camarária, colhendo os votos favoráveis do PS, movimento independente da candidatura de Valentim Loureiro e coligação PSD/CDS-PP, enquanto a CDU se absteve.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, explicou que o actual edifício da câmara se encontra numa área de reabilitação urbana e que os objectivos desta obra passam por aproveitar fundos comunitários, criar mais fluidez e reduzir custos albergando serviços actualmente dispersos.

"Também pretendemos requalificar o chamado Lugar de Quintã que tem edificado muito degradado. Ideia é que este projecto seja uma âncora para reabilitar esta zona envolvente ao Município", disse Marco Martins que acredita que a obra comece dentro de um ano.

O anteprojecto discutido nesta quarta-feira prevê a ampliação do edifício actual de forma albergar serviços que se encontram dispersos, nomeadamente urbanismo e planeamento que estão em locais cujos prédios a câmara tem o objectivo de colocar à venda.

O custo desta obra está estimado em 3,9 milhões de euros e será feita uma candidatura a fundos comunitários, prevendo a autarquia vir a ter comparticipação de 50% da verba global.

O projecto também inclui a criação de dois pisos de estacionamento subterrâneo para servir serviços camarários, bem como a população.

Em declaração de voto remetida à Lusa, a coligação PSD/CDS-PP, que votou favoravelmente, mostrou reservas sobre este projecto, tendo alertado para "a necessidade de verificar a viabilidade financeira das contas públicas da câmara de Gondomar", bem como o "correcto enquadramento financeiro".

"O projecto é uma oportunidade para a revitalização do comércio, melhoria das condições de trânsito e, apesar de uma menção positiva aos serviços técnicos que desenharam o projecto, consideramos que os valores envolvidos devem revistos. Não obstante, teme-se estarem a ser criadas expectativas aos munícipes que possam não ser cumpridas pelo facto de o actual executivo estar a criar despesa com iniciativas menos prioritárias", descreve a nota do PSD/CDS-PP.

Já a CDU, que se absteve, criticou o facto de a proposta prever "a redução das áreas verdes da Praça Manuel Guedes" e considerou que este projecto "não tem em consideração uma visão de futuro e integrada dos principais serviços públicos existentes no concelho, de âmbito local ou da dependência da administração central.

"Pela sua centralidade e importância, é fundamental fazer um debate alargado sobre a requalificação e o futuro dos Paços do Concelho, sendo que a proposta apresentada, cumprindo os prazos mínimos determinados por lei e sem qualquer discussão prévia no respectivo órgão executivo, não nos permitiu uma análise detalhada e profunda sobre um projecto que merecia uma discussão mais ampla", conclui a nota da CDU.

