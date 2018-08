Mercado automóvel cresce 10,5% em Julho

O mercado automóvel registou um crescimento de 10,5% em Julho, face ao mesmo mês de 2017, com 23.300 veículos registados em Portugal, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"Em Julho de 2018 foram matriculados pelos representantes legais da marca a operar em Portugal 23.300 veículos automóveis, ou seja, mais 10,5% do que em igual mês do ano anterior", disse, em comunicado, a ACAP.

Nos primeiros sete meses do ano, foram colocados em circulação 179.735 novos veículos, mais 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Por categoria, foram matriculados em Julho 19.961 automóveis ligeiros de passageiros, mais 13,6% do que no mês homólogo.

No acumulado do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 154.521, um crescimento de 6,7% relativamente a igual período de 2017.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias caiu 1,8% em Julho, face ao mês homólogo de 2017, fixando-se em 2.953 unidades matriculadas.

Entre Janeiro e Julho, este mercado atingiu 22.258 unidades, mais 2,6% quando comparado com o mesmo período de 2017.

Já no mercado de veículos pesados, que engloba os pesados de passageiros e de mercadorias, verificou-se uma queda de 25% em Julho em relação ao mês homólogo, com 386 veículos comercializados.

No acumulado dos sete meses, as matrículas de pesados totalizaram 2.956 unidades, o que representou um decréscimo de 3%, face ao mesmo período de 2017.

