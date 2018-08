Ricciardi, o "candidato da experiência" contra "aventureiros e amadores"

José Maria Ricciardi já era um nome conhecido na extensa lista de candidatos à presidência do Sporting nas eleições de 8 de Setembro e, nesta quarta-feira, o banqueiro divulgou alguns nomes e ideias na apresentação que decorreu ao ar livre no Centro Cultural de Belém. José Eduardo é o seu homem forte para o futebol, Miguel Frasquilho, antigo deputado, é o candidato para presidente da Mesa da Assembleia Geral, enquanto Luís Borges Rodrigues lidera a lista para o Conselho Fiscal, sendo que a sua lista integra ainda Zeferino Boal, que também chegou a ser candidato assumido nestas eleições.

"Depois de analisar as candidaturas, e com todo o respeito por elas, não existia nenhuma que nos desse garantias absolutas de saber gerir uma realidade empresarial com milhares de funcionários e atletas. Tínhamos de avançar", revelou o banqueiro, apontando para a sua experiência como gestor como um dos principais trunfos da sua canditatura em relação às outras já anunciadas: "A situação financeira e económica não está para aventureiros e amadores. Ficámos perplexos com a forma ligeira como os outros candidatos encaram esta questão. Temos experiência e capacidade nesta vertente, é uma situação difícil e que tem de ser bem gerida."

