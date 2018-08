Rafael Reis é o primeiro camisola amarela na Volta a Portugal

O palmelense Rafael Reis, da Caja Rural, é o primeiro camisola amarela da 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, prémio pela vitória desta quarta-feira no prólogo de Setúbal, ao percorrer os 1800 metros do contra-relógio individual em 2m18s96, num "crono" que privilegiava a potência dos sprinters, mas que acabou por ficar marcado por diversas quedas que retraíram os ciclistas.

Rafael Reis destronou, mesmo no final, César Martingil (Liberty), que tinha o registo de 2m20,52s, e que apenas havia sido importunado por Louis Bendixen (Team Coop), Daniel Mestre (Efapel) e Domingos Gonçalves (Boavista), campeão nacional de estrada e de contra-relógio, que também não conseguiram iniciar a Volta a Portugal de amarelo.

Apesar de muito curto, o prólogo revelou-se bastante ingrato para os primeiros ciclistas a entrarem em competição, alguns dos quais foram vítimas de quedas na segunda curva, no início da Av. Luísa Todi: caso de Gaspar Gonçalves (Liberty), um dos mais afectados. A passadeira em paralelo "vidrado" e escorregadio, na curva entre a R. Teotónio Banha e a avenida, fez três vítimas num curto espaço de tempo, ainda que sem consequências de maior para os mais azarados.

Este facto acabaria por colocar os restantes ciclistas numa posição mais defensiva, tendo mesmo sido assumido por inúmeros corredores que não compensava arriscar uma queda para ganhar um segundo.

Quem não pensou dessa forma foi Rafael Reis, que tinha marcado a vitória neste prólogo como o grande objectivo da Volta:

"Quando soube que o prólogo seria em Setúbal, tracei logo esta meta. Para mim era um objectivo muito grande por ser na minha terra, com todos os familiares e amigos presentes. Isso foi uma motivação extra. Claro que foi arriscado. Mas para ganhar tinha que assumir riscos e, felizmente, não caí. Temos uma equipa combativa e entrámos com o pé direito", exultou Rafael Reis, em contraste com César Martingil.

"Fiz aquelas duas curvas no limite... e perder o lugar mesmo no final, depois de ter estado tanto tempo sentado, custa sempre. Mas estou no pódio e posso entrar na discussão da amarela na primeira etapa", avisou Martingil.

A Volta terá nesta quinta-feira a primeira de nove etapas em linha, numa ligação entre Alcácer do Sal e Albufeira, com os ciclistas a cobrirem a distância de 191,8km. A Volta regressa ao Algarve, após uma década de ausência, para uma etapa com três metas-volantes (Grândola, Santiago do Cacém e Portela de Messines) e três contagens de quarta categoria (uma em Santa Margarida da Serra e duas em Odemira).

1.º Rafael Reis (Caja Rural), 2m18,966s

2.º César Martingil (Liberty), 2m20,521s

3.º Louis Bendixen (Team Coop),2m21,242s

4.º Daniel Mestre (Efapel), 2m21,426s

5.º Domingos Gonçalves (Boavista), 2m22,033s

