LeBron James investe milhões no ensino e alimentação de crianças pobres da sua cidade

O basquetebolista norte-americano LeBron James, estrela maior da NBA, inaugurou na segunda-feira uma escola para crianças de famílias economicamente desfavorecidas na sua cidade-natal de Akron, estado norte-americano do Ohio. Mas a "I Promise" ("eu prometo", em inglês) é mais do que uma simples escola: proporciona tutoria e acompanhamento psicológico aos alunos, ajuda os pais ou encarregados de educação das crianças a encontrar emprego, e promete propinas integralmente pagas a quem quiser seguir para a Universidade de Akron no final do ensino secundário. E até chegar lá, os estudantes têm refeições grátis e bicicletas para fazer o caminho entre casa e a escola.

O projecto resulta de uma parceria entre a Fundação LeBron James Family e o sistema escolar público de Akron. “As crianças querem saber que alguém se importa. E quando elas entrarem naquela porta, espero que saibam que alguém se importa”, disse o atleta, que conta investir oito milhões de dólares (cerca de 6,8 milhões de euros) na escola ao longo dos próximos anos.

PUB

PUB

LeBron "vinga-se" assim das privações que sofreu quando era criança. Hoje com 33 anos, o atleta que recentemente trocou os Cleveland Cavaliers pelos LA Lakers recorda que, no quarto ano, faltou às aulas 80 dias porque a mãe não tinha dinheiro para uma residência fixa, saltando com o filho de sofá em sofá, de quarto em quarto. “Foi difícil”, contou à emissora desportiva ESPN. “Nenhum miúdo com oito ou nove anos devia sofrer de stress. Eu era um desses miúdos, portanto sei exactamente aquilo por que estas crianças estão a passar”.

O basquetebolista considerou a inauguração da "I Promise" um dos dias mais felizes da sua vida e um momento inesquecível. “Não é uma escola financiada pelo Estado, não é uma escola privada, é uma escola do mundo real na minha terra-natal. E isso é muito fixe”, disse LeBron James à ESPN.

A escola tem inscritos, para já, 240 alunos no terceiro e quarto ano, escolhidos de acordo com as suas condições socioeconómicas. LeBron conta abrir mais turmas até 2020, quando a escola terá alunos do primeiro ao oitavo ano do ensino básico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As aulas decorrem de Julho a Maio, entre as 9h e as 17h. Os alunos têm pequeno-almoço, almoço, lanches e bebidas grátis, sendo a nutrição um dos aspectos que mereceu maior atenção por parte de LeBron.

A escola conta para já com 43 funcionários, entre professores, assistentes sociais e profissionais que falam outras línguas para além do inglês, de modo a combater a exclusão de crianças de famílias de origem estrangeira.

PUB