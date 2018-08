Joel Pereira emprestado ao Vitória de Setúbal

O guarda-redes português Joel Pereira, do Manchester United, será o grande reforço do Vilória de Setúbal para a temporada 2018-19, noticiam vários meios de comunicação nacionais e ingleses. O jogador será emprestado ao clube português durante uma época.

O Manchester Evening News refere que José Mourinho teve um papel importante na transferência de Joel Pereira, que se muda agora para a cidade natal do técnico português, depois de em 2017 ter renovado contracto até 2021 com os “red devils”. “Se continuar a evoluir e a trabalhar no duro, ele pode tornar-se o melhor guarda-redes português da próxima geração”, afirmo Mourinho, aquando do anúncio do novo contracto.

Esta não é a primeira vez que o United empresta Joel Pereira a um clube português, tendo-o feito também na época 2016-17, na altura ao Belenenses, onde o português fez 10 jogos antes de ser “recuperado” por Mourinho no mercado de inverno.

Joel Pereira fez parte dos convocados do Manchester United no estágio de pré-época que os ingleses fizeram nos Estados Unidos e que terminou na madrugada desta quarta-feira com uma vitória de 2-1 contra o Real Madrid.

