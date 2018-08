Benfica falha exame de aferição com derrota frente ao Lyon

O Benfica perdeu por 2-3 nesta quarta-feira, frente ao Lyon, em partida referente à Eusébio Cup, disputada no Estádio do Algarve, naquele que foi o último jogo antes do arranque oficial da época, encerrando simultaneamente a participação dos encarnados na International Champions Cup.

Apesar do golo de Pizzi (59') e da gentileza de Marcelo (64' p.b.), as "águias" acabaram por chumbar na prova de aferição, num teste exigente, sob temperaturas elevadas, encerrando a pré-época com a única derrota nos particulares disputados... Precisamente quando Rui Vitória pretendia tomar um pulso forte ao vice-campeão português, antes do primeiro grande exame para a Liga dos Campeões, frente aos turcos do Fenerbahçe, agendado para dia 7 de Agosto, na Luz.

Positivo/Negativo Positivo Vlachodimos Depois da exibição com a Juventus, voltou a desempenhar papel crucial, em especial na primeira parte, evitando em três ocasiões que os franceses se adiantassem. Acabou por sofrer dois golos perto do intervalo, mas sem hipóteses de contrariar o ataque do Lyon.

Positivo Pizzi Apesar do azar aos postes, devolveu a esperança ao Benfica com um golo que permitiu encetar uma recuperação um pouco à semelhança da conseguida frente aos alemães do Borussia Dortmund. Negativo Ferreyra O argentino assinou um remate por cima da barra em 45 minutos sem grande expressão. Cedeu o lugar a Castillo e viu Jonas ser muito aplaudido quando entrou para os últimos 15 minutos.

PUB

PUB

O Benfica ainda conseguiu anular uma desvantagem de dois golos, como tinha feito com o Borussia Dortmund, mas Terrier (83') sentenciou a favor dos franceses, que se apresentaram sem Anthony Lopes e Fekir.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E notou-se a menor pressão no jogo dos franceses, que foram minando a confiança benfiquista que uma arrancada de Gedson tinha animado logo aos 8'. Apesar de não conseguirem subjugar os franceses, os encarnados surgiam sempre com perigo junto da área de Gorgelin, como atestam os remates ao poste: primeiro por Salvio (27') e depois por André Almeida (38').

Ao mesmo tempo, o Benfica tinha em Vlachodimos um esteio importante, com o guarda-redes alemão a travar todas as investidas de Mariano (17'), N'Dombélé (36') e Depay (38') e a assumir-se como figura das "águias" na primeira parte. Vlachodimos seria, contudo, impotente para evitar os dois golos do Lyon a cinco minutos do intervalo, com Marcelo (40') e Traoré (45') a punirem a ineficácia da formação portuguesa.

Com Jonas no banco e Ferreyra discreto, a ceder, inclusive, o lugar a Castillo na segunda parte, o Benfica tentava reentrar na discussão do jogo. Mas o poste direito voltava a negar o golo a Pizzi (46'), que se redimiu pouco depois (59'), concluindo um lance de Salvio. Um autogolo de Marcelo (64') renovava a esperança benfiquista, que desde 2012 não conquista a Eusébio Cup, mas a entrada em cena de Terrier revelou-se terrível para um Benfica a oscilar demasiado entre o nível pretendido e o indesejável.

PUB