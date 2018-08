Morreu a fadista Celeste Rodrigues

A fadista Celeste Rodrigues morreu esta quarta-feira, aos 95 anos, confirmou à Lusa o neto Diogo Varela Silva.

PUB

"É com um enorme peso no coração, que vos dou a notícia da partida da minha Celestinha, da nossa Celeste. Hoje deixou uma vida plena do que quis e sonhou, amou muito e foi amada, mas acima de tudo, foi a pedra basilar da nossa família, da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, sobrinhos e filhos, somos todos orgulhosamente fruto do ser humano extraordinário que ela foi", escreveu Diogo Varela Silva na rede social Facebook, remetendo para mais tarde informações adicionais.

Nascida no Fundão, em 14 de Março de 1923, de onde saiu para Lisboa com apenas cinco anos, a irmã de Amália Rodrigues iniciou a carreira há 73 anos, ao aceitar o convite feito pelo empresário José Miguel (1908-1972), detentor de vários teatros e casas de fado, entre os quais o Café Casablanca. Mas foi a cantar canções tradicionais da Beira, ensinadas pela mãe, e os fados ouvidos na rua "aos ceguinhos", como contava em 2014 numa entrevista ao PÚBLICO, que começou por ganhar uma voz que ficaria para sempre associada à linhagem do fado castiço. Da infância pobre que viveu na Beira Baixa retinha sobretudo a força da mãe e a presença musical do pai, "que tocava muito bem", lembrava na mesma entrevista: "A pobreza: nem dávamos por isso. A minha mãe ia ao campo, buscar qualquer coisa para fazer uma refeição, espargos, míscaros. Aquela fome, fome, fome, nunca passámos. Podíamos não ter os bifes, essas coisas de que as pessoas precisam, também. Mas não dávamos por essa necessidade."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A voz da mãe – e não a da irmã, Amália, três anos mais velha, e também para Celeste referência até hoje inultrapassável da canção de Lisboa – era, dizia, a mais bonita que ouviu na vida. Mas foi à sombra da irmã que a sua carreira se fez, sem ressentimento algum: "Nunca se meteu na minha carreira artística, felizmente. Se não, eu tinha desistido. Canto à minha maneira, canto as minhas cantiguinhas. Como eu sinto. Nunca a imitei. Tentei fugir à maneira de ela cantar (...). Há tantos alfaiates. Eu não tinha de ser como ela."

Do seu repertório constam, entre outros temas, A lenda das algas e o Fado das queixas. Apesar da longa carreira, nunca deixou de se sentir tímida em cima do palco ("Fecho os olhos e pronto. Não quero luz na cara"). E nem a confessa admiração de Madonna na sua nova fase lisboeta (a cantora norte-americana fez questão de tê-la consigo em Nova Iorque na passagem de ano) lhe tirava os pés do chão: “Parece que estou a fazer propaganda de mim própria e eu não gosto disso, nunca precisei disso, não preciso de nenhuma fama, eu gosto de cantar e é isso que quero, cantar. Ela foi simpática em gostar da minha voz e é só isso", respondia em Maio ao Diário de Notícias, nas vésperas de um dos seu últimos concertos, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

PUB