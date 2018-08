A CNN vai passar a época final da série de Anthony Bourdain

Segundo o Los Angeles Times, citado esta quarta-feira pelo site Deadline, a 12.ª e derradeira temporada do programa de viagens e culinária da CNN apresentado por Anthony Bourdain, que morreu em Junho aos 61 anos, vai ser finalizada este ano. A ideia é serem transmitidos pelo canal de notícias ainda no Outono deste ano.

Aquando da morte do apresentador e entusiasta da cozinha, só um dos episódios desta nova temporada é que tinha ficado concluído. É uma viagem ao Quénia em que Bourdain tem a companhia de W. Kamau Bell, o cómico que também tem um programa na CNN— United Shades of America —, que explora, à moda de Parts Unknown só que sem dar ênfase à gastronomia, a América. Esse tal episódio foi o último para o qual Bourdain escreveu uma narração.

Os restantes seis episódios serão finalizados pelos realizadores de cada um deles. E já se sabe que dois desses episódios focar-se-ão no impacto que Anthony Bourdain teve no mundo com a equipa da série a discutir como esta era feita. Entre os locais a ser explorados incluem-se o Lower East Side de Manhattan, a fronteira entre os Estados Unidos e o México, o Texas, as Astúrias e a Indonésia.

Parts Unknown começou em 2013 e a 11.ª temporada durou entre Abril e Junho deste ano, com três dos episódios a irem para o ar já após a morte de Bourdain.

