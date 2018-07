Uber põe o travão nos camiões autónomos

A Uber parou de desenvolver camiões autónomos para se dedicar aos carros que se conduzem sozinhos. O objectivo é focar a empresa no regresso aos testes destes carros em algumas estradas norte-americanas, depois de um acidente fatal, em Março, no estado do Arizona, ter levado à suspensão dos programas no Canadá e nos EUA.

"Recentemente a Uber tomou o passo de regressar às estradas públicas em Pittsburgh, e para manter esse impulso, acreditamos que ter toda a energia e experiência da nossa equipa focada nesse objectivo é o melhor caminho a seguir”, explicou, em comunicado, o líder do grupo de tecnologias avançadas da Uber, Eric Meyhofer. “Vamos seguir em frente exclusivamente com carros.”

Desde do acidente de Março – em que uma mulher de 49 anos foi atropelada por um carro da Uber – que a empresa tem estado a rever o seu programa de testes de carros autónomos. Os chamados “condutores de segurança”, que antes seguiam no local do condutor para entrar em acção em caso de problemas, vão ser substituído por “especialistas de missão”, que são técnicos treinados para operar nas estradas e nos percursos de teste da Uber e têm de submeter relatórios à empresa sobre as viagens.

Na altura do acidente, um relatório das autoridades do Arizona concluiu que o embate poderia ter sido evitado se a pessoa que seguia no lugar do condutor estivesse com os olhos na estrada e as mãos no volante. Para evitar distracções, passa também a ser obrigatório os carros seguirem sempre com pelo menos duas pessoas no interior. A Uber vai monitorizar todas as viagens em tempo real.

Os trabalhadores a participar no projecto de camiões autónomos da Uber vão ser transferidos para outras posições na empresa, ou receber compensações financeiras. Os esforços começaram em Março de 2016 para facilitar o transporte de mercadorias a longas distâncias, ao pôr sistemas informáticos em controlo das partes mais monótonas da viagem. Na altura, a empresa pagou 650 milhões de dólares (perto de 523 mil milhões de euros) pela Otto, uma startup de camiões autónomos fundada por um antigo engenheiro do Google. O negócio esteve envolto em controvérsia porque a Waymo, que é a divisão de carros autónomos do Google, acusou a Otto de ser um pretexto criado para roubar e distribuir tecnologia. Eventualmente, as empresas chegaram a acordo em tribunal e a Uber pagou cerca de 245 milhões de dólares, em acções, ao Google.

A Uber diz que o fim da missão para desenvolver camiões que se conduzem sozinhos não vai influenciar o serviço de transporte de mercadorias Uber Freight. Trata-se de uma aplicação própria que permite a clientes comerciais marcarem serviços de transporte.

