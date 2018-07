Tancos: Não há “indícios objectivos” que ponham em causa a segurança nacional

Apesar do aparecimento de uma caixa de munições a mais entre o material de Tancos recuperado na Chamusca e da informação de que, afinal, haverá mais material militar em falta, incluindo explosivos, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna garante que “não há nenhum dado” nem “indícios objectivos” que determinem “qualquer alteração do nível de ameaça ou que seja susceptível de pôr em causa” a segurança do país. Por isso, Portugal mantém um “nível de ameaça moderado” e continua a ser um “país seguro, onde a tranquilidade e a paz pública são uma constante”.

PUB

A garantia foi dada insistentemente por Helena Fazenda na manhã desta terça-feira no Parlamento, onde a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) foi ouvida na Comissão de Defesa. “Estes são os dados concretos que temos”, vincou, realçando que a Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT) funciona numa filosofia de partilha de informação que tem sido “constante” e de “relação de confiança” entre todos os parceiros. Na UCAT têm assento a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, o SEF, o Serviço de Informações de Segurança (SIS), o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), a Polícia Marítima.

“A avaliação da ameaça [terrorista] em Portugal é um exercício constante, feito pelo sistema de informações e resultado da articulação permanente feita pela UCAT entre todas as entidades. A avaliação que segue em paralelo com a investigação criminal é a que de não existem elementos, circunstâncias ou qualquer indício que ponha em causa o nível de ameaça em Portugal”, afirmou Helena Fazenda.

PUB

A UCAT reúne semanalmente – e trimestralmente ao nível dos dirigentes máximos ou extraordinariamente para acompanhar o caso de Tancos – e mesmo no último encontro, há duas semanas, mantinha-se o nível de alerta “moderado” já depois da notícia de que haverá explosivos, granadas, granadas de lacrimogéneo e um disparador de descompressão ainda por encontrar, ao contrário do que anunciou o Exército em Outubro do ano passado.

PUB