Marcelo promulga lei da Uber e alteração à lei da identidade de género

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou três diplomas saídos da Assembleia da República, entre eles as alterações à lei da identidade de género, depois de introduzidas alterações pedidas por si, a lei que regula a Uber e outras plataformas de transporte e ainda uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental.

Na nota publicada depois das audições com os partidos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, no que à lei da identidade de género diz respeito, a legislação que lhe chegou vai ao encontro do que defende. “Considerando que a alteração aprovada pela Assembleia da República vai, genericamente, no sentido do reparo feito em 9/5/2018, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República nº 228/XIII relativo ao direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à protecção das características sexuais de cada pessoa”, lê-se.

PUB

O Presidente da República vetou em Maio a alteração a esta legislação sobre a autodeterminação da identidade que dispensa o relatório médico e permite a mudança de sexo no registo civil a partir dos 16 anos. Nos reparos que fez, associados ao veto, Marcelo pedia que o Parlamento ponderasse a exigência do relatório médico.

PUB

Além deste veto, o Presidente da República tinha vetado também as alterações à chamada “lei da Uber”. No seu veto, o Presidente pedia à Assembleia da República que fosse mais longe nas tarifas e na contribuição e que além disso se deveria modernizar a regulação do sector do táxi. As alterações introduzidas pela Assembleia da República não foram, no entanto, do agrado total de Marcelo Rebelo de Sousa que, na nota que publicou estar tarde a dar conta da promulgação dos decretos, refere que a alteração que lhe chegou tomou “em atenção nalguma medida, embora limitada os reparos” que tinha feito aquando do veto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar disso (e porque uma lei não pode ser vetada duas vezes pelo Presidente), a legislação sobre o regime jurídico da actividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica foi promulgada.

Por fim, o Presidente não gostou das alterações que foram efectuadas à Lei de Enquadramento Orçamental. A nova lei prorroga os seus efeitos apenas para o Orçamento de 2021 e Marcelo fez saber que lamenta esse adiamento. “Embora lamentando a sobreposição do conjuntural ao estrutural, o Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República nº 227/XIII, introduzindo a segunda alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de Setembro, Lei de Enquadramento Orçamental, recalendarizando a produção de efeitos da mesma”, lê-se no comunicado da Presidência da República. Com esta alteração, os próximos orçamentos do Estado ainda vão ser entregues na data habitual, 15 de Outubro, e apenas o de 2021 terá de ser entregue a 1 de Outubro (de 2020).

Aliás, nem é a primeira vez que o faz. Da primeira vez, em Janeiro, quando a LEO foi alterada para obrigar o Governo a informar todos os meses sobre cativações, Marcelo manifestou dúvidas “político –administrativas e teórico-orçamentais” com esta mudança. Agora, promulga de novo, mas novamente com dúvidas.

PUB