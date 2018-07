“Confusão de notícias verdadeiras e falsas” levaram à renúncia de Robles

Foi a “confusão criada entre notícias verdadeiras, legítimas, e notícias falsas, com agendas políticas de ataque ao Bloco” que criou “um ruído” e “uma situação pública que não permitia fazer aquilo que é o trabalho que o BE deve fazer, na luta pelo direito à habitação que está sob ataque no país”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda estava preparada para responder a todas as perguntas sobre o caso Ricardo Robles, ainda que respondesse da mesma maneira a perguntas diferentes. À saída da reunião com o Presidente da República, as negociações sobre o Orçamento do Estado foram quase uma nota de rodapé nas longas explicações que Catarina Martins fez questão de dar aos jornalistas sobre o que levou o BE a começar por segurar o vereador de Lisboa e três dias depois deixá-lo sair dos cargos concelhios.

No início, era a lisura do processo. Na sexta-feira, a avaliação do partido e do próprio vereador fundamentaram-se nestes argumentos essenciais: “Não existiu nenhuma ilegalidade, não existiu nenhum aproveitamento do cargo e Ricardo Robles comportou-se de forma eticamente irrepreensível perante os inquilinos”. Sim, é verdade que a “havia uma opção do Ricardo e da sua família que contrariava aquilo que seriam os princípios do Bloco”, reconheceu Catarina Martins, referindo-se à decisão de venda para arrendamento local, logo atalhando ao dizer que “foi travada essa opção antes de ser tomada” e noticiada. Perante isso, “achamos que o Ricardo continuava a ter as condições para continuar a exercer o seu cargo”.

O que mudou, então, de sexta para segunda-feira, dia em que Robles renunciou ao cargo? “Uma catadupa de notícias” e “a confusão que se gerou entre notícias reais e noticias falsas” que dificultavam “as circunstâncias normais de desempenho do cargo e levantavam um problema ao trabalho do BE”, explicou Catarina. “O Ricardo fez o que devia para proteger esse trabalho”, “protegeu o partido e as suas lutas e pediu a sua demissão”.

A coordenadora do Bloco rodeou-se de cuidados ao apontar à comunicação social a responsabilidade da situação, não fosse parecer igual a outros políticos num processo de vitimização. “Eu tenho um enorme respeito pelo escrutínio que é feito de todos os titulares de cargos políticos, em Portugal há escrutínio a menos e [este] é bem-vindo, também sobre os dirigentes do BE”, começou por dizer.

“Mas a par de trabalho bem feito, houve também uma agenda política de instrumentalização, com reprodução de notícias falsas que nunca chegaram a ser desmentidas e que criaram circunstâncias que [levaram Robles] à decisão de renúncia do cargo”, concluiu.

Catarina Martins não quis responder directamente às perguntas sobre se este caso afecta a credibilidade do Bloco ou se se arrepende das declarações feitas no sábado, nem sobre qualquer divisão interna no partido. Mas já não se escusou a dizer o que pensa sobre a frase dita por Jerónimo de Sousa na véspera, em comentário ao caso. “Fazer política para servir os outros, não para me servir a mim” é, para a líder do BE, “uma frase muito justa, muito certa, com que eu concordo em absoluto, é uma máxima a cumprir por todos os que fazem serviços públicos e que o Bloco de Esquerda seguramente também”.

Pouco depois, à saída da reunião entre o PS e o chefe de Estado, Carlos César também escolheu uma frase forte para comentar o caso Robles: “Não temos comentários a fazer sobre situações de âmbito pessoal que o BE resolveu como entendeu e se ocorrerem divisões no BE, nós esperamos que essas divisões sejam resolvidas a bem de um partido que dá um contributo muito útil à democracia”.

