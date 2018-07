A natureza é a “Musa” destes sabonetes 100% orgânicos

Musa é uma marca de saboaria artesanal e cosmética natural que nasceu no Fundão pela mão de Catarina Nobre. Inspirada na natureza, a jovem criou uma gama de sabonetes, cremes de rosto e bâtons hidratantes com matérias-primas de origem natural e sem qualquer componente químico. Trabalha apenas com produtos 100% naturais e não utiliza corantes, nem fragrâncias sintéticas: vai buscar os aromas a óleos essenciais de plantas e usa minerais triturados para dar cor.

A oferta de sabonetes da Musa passa pelo carvão natural (recomendado para limpeza facial, de corpo e como desmaquilhante), leite de cabra e lavanda até aos aromas de cappuccino e chocolate e menta. Catarina desenvolveu ainda a colecção Meridiano com produtos inspirados em Portugal — como o vinho do Porto (Vintage Doc), a laranja do Algarve e o mar (Mediterrâneo).

Foto Catarina Nobre tem 24 anos e é do Fundão DR

Para além dos sabonetes, Catarina produz à mão bâtons hidratantes (com mel do Fundão) e com cor, assim como loções corporais, cremes faciais e lembranças personalizadas para hotéis. “Na Musa temos menos produtos porque dediquei-me a cada um deles de uma forma mais exaustiva, para melhorar a qualidade”, explica a empreendedora de 24 anos.

A jovem do Fundão teve o primeiro contacto com a saboaria em 2013 e começou, “quase que por brincadeira”, a fazer os próprios produtos em casa para oferecer à família. Daí até criar a Au Natural foi um pequeno passo. Com os sabonetes, desodorizantes, barras naturais e velas de massagem da marca recém-criada, Catarina concorreu à segunda edição do programa Shark Tank e aí percebeu que a ideia tinha pés para andar e ser desenvolvida.

Depois de trabalhar numa empresa de certificação de cosméticos e melhorar a prática e os conhecimentos que já tinha na área decidiu começar tudo de novo — assim, no final de 2017, a sua marca renascia como Musa. “No início foi preciso cortar o cordão umbilical, mas a aceitação tem sido muito melhor do que a da Au Natural”, contou Catarina ao P3.

“Costumo dizer que quero lutar contra a espuma que não lava, combater aqueles produtos que fazem muita espuma, mas que no fundo é só isso”, afirma Catarina, entre risos. A jovem é a responsável pela criação de todos os produtos, desde a confecção à embalagem. Por isso, diz, “eles transportam muito amor e carinho”. Para além da loja online, é possível encontrá-los em lojas na Covilhã, Belmonte (Castelo Branco) e no Porto.

