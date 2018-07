Obrigado Ricardo Robles

Obrigado Caro Ricardo. Em primeiro lugar por ter reparado em ti, porque no teu BE só conseguia ler e ouvir o Francisco Louçã, o Miguel Portas e o recentemente falecido João Semedo. Dos restantes notáveis e/ou dirigentes apenas retive uma maioria de jovens pseudo idealistas, que vivem à custa dos paizinhos ou obtiveram uma sinecura qualquer, pública ou privada para subsistirem. Em segundo lugar, porque provaste como um jovem com ideias e algum capital pode enriquecer na sociedade de mercado ou capitalista, como no BE chamam. Em último lugar, porque sendo tu um defensor do comunismo, que teve a sua debacle maior com a "implosão" da URSS em 1989, em vez de agora estupidamente tentares seguir esse modelo, preferiste o tão criticado modelo capitalista, que alguns dos teus camaradas mais entusiastas chamam até de "reaccionário" ou "fascista"...

Com a minha provecta idade, quase suficiente para ser teu avô, apenas te aconselho a desistir da vida partidária e que continues como empresário, mesmo que alguns te aconselhem a entrar no CDS. Neste como nos restantes partidos, também há muitos que falam, falam, mas não praticam o que afirmam. Por isso, a maioria dos jovens válidos de hoje não quer ouvir falar de política e muito menos de partidos.

Manuel Martins, Alandroal

Bloco de Esquerda

Em primeiro lugar tenho que dizer que estou nesta área política desde 1972, que fui militante do Bloco de Esquerda desde a fundação até há cerca de cinco anos, altura em que resolvi sair por divergências já antigas. No entanto, tenho também de o referir, votei normalmente no BE desde essa altura.

Agora, quando vi as notícias sobre o prédio de Ricardo Robles e da irmã, não poderia ter ficado mais chocado.

E, para mim, há duas questões que têm de ser clarificadas.

1ª - Sabia a direcção do BE da situação quando da candidatura de Ricardo Robles à Câmara Municipal de Lisboa?

2ª - Sabia o BE que tinha sido posto à venda o prédio, e pelo valor que foi?

As respostas são importantes, mas não tiram responsabilidade à direcção do BE.

Se as respostas forem positivas, a direcção do BE comportou-se como qualquer das direcções dos partidos chamados do arco do poder, validando candidaturas que poderiam pôr em causa os programas e a ética que o partido deveria preservar.

Se as respostas forem negativas, teve posições claramente negligentes ao não saber dos interesses dos seus candidatos, o que também inadmissível.

Em qualquer das situações a demissão do vereador era a única solução. Mas a demissão não vem retirar responsabilidades à direcção do BE, nem apagar as declarações "infelizes" de Francisco Louçã e Catarina Martins. Sobrou a lucidez de Luís Fazenda com quem divergi.



Jorge Rodrigues, Viseu



