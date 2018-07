Pela primeira vez, navio italiano devolve resgatados no Mediterrâneo à Líbia

Numa situação sem precedentes até ao momento, um navio italiano resgatou no Mediterrâneo mais de 100 migrantes em dificuldades tendo-os transportado de regresso à Líbia. É a primeira vez que pessoas resgatadas em alto mar são colocadas no seu destino de partida.

A informação está a ser avançada pela comunicação social italiana, notando que esta acção do navio Asso 28, uma embarcação que presta apoio a uma plataforma petrolífera no Mediterrâneo, pode violar a lei internacional, nomeadamente a Convenção de Genebra, que não considera a Líbia um porto seguro para desembarque de refugiados.

Além disso, nenhum dos resgatados e depois devolvidos teve a oportunidade de pedir asilo, tal como está previsto no Direito internacional.

De acordo com o noticiado em Itália, a embarcação, depois de resgatar as 108 pessoas que estavam a bordo de um barco que começava a entrar em dificuldades, pediu instruções à Guarda Costeira libanesa para desembarcar em Trípoli.

Sem se referir directamente a esta situação, Matteo Salvini, líder do partido anti-imigração Liga, que formou Governo com o Movimento 5 Estrelas, e é ministro do Interior, utilizou as redes sociais para garantir que a Guarda Costeira italiana não esteve envolvida em nenhuma operação de resgate de resgate nas últimas horas.

“A Guarda Costeira líbia salvou e fez regressar nas últimas horas 611 imigrantes. As ONG de protesto e contrabandistas perderem o seu negócio? Tudo bem, vamos continuar assim! P.S. A Guarda Costeira italiana não coordenou nem participou em nenhuma destas operações, tal como foi falsamente declarado por ONG estrangeiras e deputados de esquerda mal informados”, escreveu Salvini no Facebook.

Na véspera de mais este episódio envolvendo embarcações com refugiados resgatados no Mediterrâneo – nos últimos tempos, vários navios ficaram à deriva enquanto não conseguiam autorização para atracar num porto europeu –, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, encontrou-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca.

Exemplo a seguir

Um dos temas em cima da mesa foi, naturalmente, a imigração, com Trump a afirmar que Itália é um exemplo a seguir neste assunto.

Por sua vez, Conte revelou estar a organizar, em conjunto com os Estados Unidos, uma conferência para encontrar soluções de forma a estabilizar a Líbia, o maior ponto de partida actual de requerentes de asilo que acabam por chegar às fronteiras italianas, e estancar o fluxo migratório. “Em acordo com o Presidente Trump, vou organizar uma conferência sobre a Líbia”, disse, citado pela Reuters.

“Gostaríamos de lidar e discutir todas as questões relacionadas com o povo líbio, envolvendo todas as partes interessadas, actores, protagonistas em todo o Mediterrâneo”, acrescentou Conte.

