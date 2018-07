Dois candidatos confiantes e uma taxa de participação elevada

Os resultados oficiais serão conhecidos apenas no final da semana, mas os dois candidatos mais populares estão confiantes na vitória. No total, as primeiras eleições no Zimbabwe após Robert Mugabe — que governou o país durante 37 anos — mobilizaram 23 candidatos. Quer o actual Presidente interino, Emmerson Mnangagwa, 75 anos, quer o principal rival, o líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), Nelson Chamisa, 40 anos, estão confiantes num resultado vitorioso.

A comissão eleitoral, que diz ter havido uma elevada participação eleitoral (75% num universo de 5,6 milhões de eleitores inscritos) garante que o processo “foi transparente” e que tudo decorreu de uma forma muito tranquila, adiantando que os primeiros resultados serão conhecidos a partir das 15h locais. No entanto, nas redes sociais, a oposição fala em fraude e locais de voto deliberadamente desorganizados.

Foto A taxa de participação terá rondado os 75% EPA/AARON UFUMELI

PUB

PUB

Nelson Chamisa, um dos favoritos à vitória, escreveu no Twitter que a Comissão Eleitoral do Zimbabwe estava a impedir a votação em algumas áreas urbanas onde tem forte apoio. "A vontade das pessoas está a ser negada por causa destes atrasos deliberados e desnecessários", acusou. Chamisa foi apontado pelas sondagens como o segundo favorito, não muito longe de Emmerson Mnangagwa, o actual Presidente interino.

Foto Nelson Chamisa, 40 anos, no momento da votação REUTERS/Mike Hutchings

Mnangagwa subiu ao poder após a queda de Mugabe. Na manhã desta terça-feira, o candidato da União Africana Nacional do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF), conhecido como o “crocodilo”, disse estar a receber “informações extremamente positivas” em relação aos resultados eleitorais. Também Chamisa, advogado e pastor, acredita que o partido se saiu “muito bem”, apesar das acusações feitas nas redes sociais sobre a forma como as votações foram conduzidas.

Foto Emmerson Mnangagwa, 75 anos, no momento em que votou REUTERS/Philimon Bulawayo

Para além de escolher um Presidente, os eleitores votaram ainda na escolha dos membros do Parlamento e de mais de 9000 conselheiros.

Mugabe deixou a Presidência em Novembro de 2017, depois de ter tentado que a mulher, Grace, fosse a sucessora. O partido forçou a demissão dele e os militares assumiram o controlo do país por um breve período de tempo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Robert Mugabe foi forçado a deixar a Presidência em 2017. Foi votar em Harare REUTERS/Siphiwe Sibeko

O vencedor das eleiçõesassumirá a Presidência depois de décadas de corrupção, isolamento diplomático e deriva autoritária.

Caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta, o país regressa às urnas a 8 de Setembro.

PUB