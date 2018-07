Não há vítimas mortais no desastre aéreo de Durango

Um avião da companhia Aeroméxico despenhou-se esta terça-feira, minutos após descolar do aeroporto de Durango, no México. "Confirma-se que não há falecidos", garante o governador do estado de Durango, José Aispuro. Segundo o secretário mexicano dos Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, o avião transportava 97 passageiros, além de uma tripulação de quatro elementos. Segundo a protecção civil local, há pelo menos 85 feridos, alguns em estado grave, que estão a ser encaminhados para os hospitais da zona.

Vários passageiros saíram do aparelho pelo seu próprio pé, disse à imprensa mexicana uma fonte da protecção civil do estado de Durango.

A Aeroméxico confirmou o acidente de imediato, cerca das 22h40 de Lisboa, através da rede social Twitter, sem acrescentar pormenores.

A aeronave Embraer 190 tinha descolado minutos antes do acidente do Aeroporto Internacional Guadalupe, em Durango, e tinha como destino a Cidade do México, a cerca de 950 quilómetros de distância. Segundo a Reuters, um operador do aeroporto mexicano referiu que as condições atmosféricas adversas podem ter estado na origem do acidente.

