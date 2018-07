Sorteio da Liga Revolução dita Sporting-Benfica na 3.ª jornada

O sorteio da primeira fase da Liga Revelação – designação oficial do novo campeonato sub-23 –, realizado esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no auditório 2 da Cidade do Futebol, ditou um clássico na terceira jornada, com o Sporting a receber o Benfica a 28 de Agosto.

A primeira jornada está agendada para 18 de Agosto. A prova, com 14 equipas, surge como “novo espaço competitivo para a afirmação dos jovens futebolistas portugueses, potenciando o trabalho conjunto que tem sido feito pela FPF, pelos clubes e pelas associações” sublinha a FPF, que contou com a presença de José Couceiro, na qualidade de director técnico nacional.

A primeira jornada, a realizar a 18 Agosto inclui os seguintes jogos:

V. Setúbal-Sporting

Sp. Braga-Benfica

Desp. Aves-Académica

Marítimo-V. Guimarães

Belenenses-Cova da Piedade

Estoril-Portimonense

Feirense-Rio Ave

Encontra aqui o calendário completo da competição.

