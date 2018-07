Peter Schmeichel com João Benedito no Sporting

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes dinamarquês que se sagrou campeão pelo Sporting na época 1999-2000, será o responsável pelas relações internacionais caso vença as eleições para a presidência do Sporting caso João Benedito vença as eleições para a presidência do clube, a 8 de Setembro.



"Não posso estar convosco hoje, mas vou juntar-me a vocês, ao André Cruz, para podermos conquistar o título de campeão", foram as palavras de Schmeichel, numa mensagem vídeo apresentada por João Benedito.



André Cruz, brasileiro que também foi campeão pelo clube de Alvalade na época 1999-2000, já tinha sido anunciado por João Benedito como o homem forte para o futebol.

