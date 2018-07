Lopetegui e o "tremendo desafio" de fazer "uma equipa sem Ronaldo"

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo amigável entre o Real Madrid e o Manchester United, treinado por José Mourinho, que será disputado em Miami esta quarta-feira, o novo treinador dos "merengues", Julen Lopetegui falou sobre a saída de Ronaldo do conjunto madrileno e do "tremendo desafio" que será criar uma equipa competitiva sem o craque português. O técnico espanhol abordou ainda o mercado de transferência, deixando a ideia de que não necessitará de mais alterações no plantel para atacar a próxima temporada.

Lopetegui afirmou que vê com bons olhos o desafio de construir um plantel sem Ronaldo, mantendo a competitividade da equipa e a capacidade de arrecadar títulos."Como treinador, será um desafio tremendo construir um plantel competitivo sem Ronaldo", disse o treinador citado pelo diário desportivo Marca.

O técnico reconheceu o papel de Cristiano Ronaldo, apontando Gareth Bale como sucessor do astro português, que saiu para a Juventus, em Itália. "É preciso reconhecer que Cristiano Ronaldo é um dos jogadoras mais importantes da história do Real Madrid. O clube valorizou o seu legado facilitando a sua saída. Acreditamos em Bale e estamos convencidos de que vai fazer uma grande temporada. Acreditamos muito nele e vamos trabalhar para que ele possa demonstrar a sua qualidade", afirmou o técnico espanhol.

Com muita especulação acerca de possíveis entradas e saídas de jogadores, Lopetegui desvaloriza o mercado de transferências, reiterando que se encontra satisfeito com o grupo de trabalho que tem à disposição."Estamos satisfeitos com a equipa que temos actualmente ao nosso dispor e estamos convencidos de que vamos lutar por todos os objectivos. Neste clube não poderia ser de outra forma", assinalou.

Sobre o alegado interesse no guardião belga Thibaut Courtois, do Chelsea, o ex-seleccionador espanhol e antigo técnico do FC Porto preferiu afastar essa possibilidade, reforçando a confiança em Keylor Navas, dono absoluto da baliza "merengue" nas últimas três temporadas."Nós falamos com ele [Keylor Navas] e estamos contentes por poder contar com ele na nossa equipa”, garantiu o técnico. "Não há nada a comentar. O Keylor tem sido um jogador importante para o Real de Madrid nas últimas épocas e queremos que ele continue a sê-lo", disse.

