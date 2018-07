Legia Varsóvia de Cafú cai de pé na Liga dos Campeões

Dínamo Zagreb (Croácia), Spartak Trnava (Eslováquia) e KF Shkendija 79 (Macedónia) garantiram esta terça-feira a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (caminho dos campeões) após eliminarem, respectivamente, os israelitas do Hapoel Be’er Sheva (7-2), os polacos do Legia Varsóvia (2-1) e os moldavos do Sheriff (1-0).

Depois da goleada (5-0) em Zagreb, o Hapoel ainda criou a ilusão de poder recuperar em Israel, com dois golos em 34 minutos. Mas o Dínamo não perdoou e igualou (2-2) logo no início da segunda parte, encerrando a questão.

A jogar em casa, com preciosa vantagem de dois golos conquistada em Varsóvia, a equipa de Trnava viveu momentos de angústia, apesar de ter actuado com mais uma unidade desde os 37' (expulsão de Vesovic). O Legia do português Cafú (entrou na segunda parte) marcou por Iñaki Astiz (63'), criou a dúvida e caiu de pé, após nova expulsão (Antolic, 85'). Na Moldávia, o Shkendija aguentou o nulo até final, apurando-se com o golo obtido em casa.

Para hoje estão reservadas mais nove decisões, sete do caminho dos campeões e duas das ligas.

No primeiro segmento, o destaque vai para o Rosenborg-Celtic, na Noruega, com os escoceses a defenderem uma vantagem, de 3-1, conseguida após reviravolta no jogo de Glasgow. À espera deste duelo de cabeças-de-série está o AEK de Atenas, campeão grego.

Nos restantes seis encontros, apenas os sérvios do Estrela Vermelha construíram um resultado tranquilizador, ao vencerem os lituanos do FK Suduva (3-0) em Belgrado, o que os coloca na rota do Spartak Trnava.

Os “duelos” Vidi FC (Hungria)-Ludogorets (Bulgária), Qarabag (Azerbaijão)-Kukes (Albânia) e HJK Helsínquia (Finlândia)-BATE Borisov (Bielorrússia) terão que, literalmente, desempatar a eliminatória depois dos nulos registados na primeira mão.

Com ligeira vantagem, partem os suecos do Malmö, que recebem o CFR Cluj depois de terem surpreendido os romenos (0-1) no Constantin Radulescu. Também os cazaques do Astana defendem uma curta vantagem na viagem à Dinamarca, onde o Midtjylland precisa anular o 2-1 do jogo de Astana para poder defrontar o Dínamo de Zagreb na ronda seguinte. As equipas eliminadas transitam para o play-off do caminho dos campeões da Liga Europa.

Já no caminho das Ligas, os suíços do Basileia têm por missão recuperar o 2-1 de Salónica, frente ao PAOK (Grécia), enquanto o Sturm Graz (Áustria) recebe o Ajax (Holanda) com a obrigação de anular o 2-0 de Amesterdão. Na terceira pré-eliminatória, os apurados desta fase defrontam, a 7 de Agosto, o Spartak Moscovo (Rússia) e o Standard Liège (Bélgica), respectivamente, enquanto os eliminados seguem para a fase de grupos da Liga Europa.

Benfica (Portugal)-Fenerbahçe (Turquia) e Slavia Praga (Rep. Checa)-Dínamo Kiev (Ucrânia) são os restantes jogos da 3.ª pré-eliminatória, a 7 de Agosto.

Caminho dos campeões

Celtic (Escócia)/Rosenborg (Noruega)-AEK Atenas (Grécia)

RB Salzburgo (Áustria)-Shkendija (Macedónia)

Estrela Vermelha (Sérvia)/Suduva (Lituânia)-Spartak Trnava (Eslováquia)

Kukës (Albânia)/Qarabag (Azerbaijão)-BATE Borisov (Bielorrússia)/HJK Helsínquia (Finlândia)

Astana (Casaquistão)/Midtjylland (Dinamarca)-Dínamo Zagreb (Croácia)

CFR Cluj (Roménia)/Malmö (Suécia)-Ludogorets Razgrad (Bulgária)/Vidi (Hungria)

Caminho das ligas

Standard Liège (Bélgica)-Ajax (Holanda)/Sturm Graz (Áustria)

Benfica (Portugal)-Fenerbahçe (Turquia)

Slavia Praga (Rep. Checa)-Dínamo Kiev (Ucrânia)

PAOK (Grécia)/Basileia (Suíça)-Spartak Moscovo (RUS)

