Frederico Varandas formalizou candidatura ao Sporting

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, disse esta terça-feira que nenhuma candidatura terá hipótese frente à sua, mostrando-se também indiferente quanto à intenção de José Maria Ricciardi ir a eleições no dia 8 de Setembro.

No dia em que formalizou a candidatura junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, no Estádio José Alvalade, o antigo director clínico dos “leões” lembrou que foi o primeiro a assumir a vontade de suceder a Bruno de Carvalho, enaltecendo as três principais medidas que deseja implementar casa seja eleito.

"Fui o primeiro a dar cara, o único antes da assembleia de destituição, o primeiro a apresentar a equipa e a formalizar a candidatura. Sempre estivemos um passo à frente e é assim que vamos chegar ao fim, um passo à frente. A minha equipa não dá hipótese a nenhuma outra", declarou.

Frederico Varandas caracteriza a equipa como "sólida e que não se vai servir" do Sporting.

"A equipa fala por nós. Quer um Sporting com a maioria do capital da SAD, que continue a vencer nas modalidades e passe a vencer no futebol. É por isso que estamos aqui. Sei que tenho a competência para o conseguir", vincou.

Quanto à nona candidatura anunciada por José Maria Ricciardi, Frederico Varandas não quis dar grande relevância, justificando-se face aos rumores que davam conta da integração do antigo banqueiro na sua equipa.

"É igual à dos outros. Há uma minoria que gostaria que dissesse que o Sporting vai perder a maioria do capital da SAD e uma minoria que diz que vou desinvestir nas modalidades. Outros disseram que Ricciardi estava por detrás da minha candidatura… e afinal não está, porque está contra mim", esclareceu.

