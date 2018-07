Madonna quer uma prenda de anos de 60 mil dólares... para o Maláui

Madonna vai fazer 60 anos a 16 de Agosto e quer angariar 60 mil dólares (51,1 mil euros) para apoiar o seu trabalho com crianças no Maláui. Só nas primeiras 24 horas da campanha, lançada nesta segunda-feira, já arrecadou mais de dez mil dólares.

O cantora norte-americana que, nos últimos dez anos, adoptou quatro crianças deste país africano, afirma que 100% das doações vão reverter directamente a favor do orfanato rural da sua fundação Raising Malawi, Home of Hope. Lançou a campanha – que vai durar todo o mês de Agosto – através do Facebook.

“Para o meu aniversário não consigo pensar num presente melhor do que ligar a minha família global a este lindo país e às crianças que mais precisam de ajuda”, escreve no Facebook. Segundo a plataforma, quase 400 pessoas contribuíram até agora com cerca de 16,6 mil dólares (14,1 mil euros, aproximadamente). A cantora incentiva ainda as pessoas a começarem as suas próprias campanhas de angariação de fundos, se assim entenderem.

Madonna criou a fundação Raising Malawi, em 2006, para combater a pobreza e as dificuldades que enfrentarem os órfãos e as crianças mais vulneráveis, fornecendo programas de saúde e educação, em particular às raparigas. A cantora adoptou quatro crianças, com as quais vive em Lisboa: primeiro David (2006), depois Mercy (em 2009) e finalmente, no ano passado, as gémeas Esther e Stella. Tem ainda dois filhos biológicos, Lourdes e Rocco, com 21 e 17 anos, respectivamente.

Madonna foi notícia esta semana, por aparecer na capa da próxima edição da Vogue Itália, fotografada em Lisboa. “É a história da sua nova vida, da sua mudança para Portugal para ajudar o filho David a jogar futebol”, conta o director da Vogue Itália, Emanuele Farneti, à Women's Wear Daily.

