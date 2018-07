A Protecção Civil reforçou as acções de monitorização da floresta, pré-posicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de protecção civil no aumento da prontidão, face à onda de calor dos próximos dias, que pode ter "máximos históricos".

Face às previsões de brusco aumento de temperatura para esta semana, que pode chegar aos 45 graus, responsáveis da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Direcção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) deram esta segunda-feira uma conferência de imprensa a alertar para a situação, mas também para tranquilizar os portugueses.

Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional de Protecção Civil, disse que o uso do fogo terá "tolerância zero". As temperaturas vão estar acima dos valores médios, que podem ter impacto em termos de saúde pública e de propagação de incêndios.

São vários os perigos para saúde que o calor extremo pode representar, sobretudo para doentes crónicos, idosos e crianças, pelo que convém repetir alguns alertas. O INEM deixa, no seu site, alguns conselhos para os próximos dias. Beber água, proteger-se do calor e manter a casa fresca são alguns dos avisos. São de evitar as zonas de poluição elevada e actividades no exterior — que, não havendo alternativa, devem ser feitas com companhia, porque em situações de calor extremo podem verificar-se situações de confusão e perda de consciência.

A reacção ao calo variam de pessoa para pessoa e por isso é importante conhecer os "sintomas da desidratação, golpe de calor e outras complicações" — que podem ir do "ligeiro rubor" a "edema, síncope, cãibras e exaustão por calor", detalha o INEM. Em caso de emergência, deve ligar-se para o 112.

