A Polícia Judiciária (PJ) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) identificaram e detiveram 23 pessoas, a maior parte estrangeiros, “pela presumível autoria do crime de estupefacientes” dentro do recinto do Boom Festival, um festival de música que aconteceu em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, na semana passada. Os resultados da chamada Operação Lua Cheia foram divulgados nesta segunda-feira num comunicado da PJ.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 22 e os 48 anos e já foram presentes a um primeiro interrogatório judicial. Quatro deles foram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva e um foi proibido de voltar a entrar no recinto do festival. Os restantes 18 aguardam ainda a decisão quanto às medidas de coacção.

A operação foi feita numa tentativa de combate ao tráfico das chamadas drogas sintéticas, que costumam ser consumidas neste tipo de eventos, refere a polícia. A investigação começou há três meses, “com a finalidade de sinalizar e neutralizar a acção de indivíduos que se deslocam até ao nosso país com o único propósito de comercializar substâncias proibidas”. No terreno esteve presente uma equipa do Laboratório de Polícia Científica da PJ.

A Operação Lua Cheia resultou ainda na apreensão de 1800 doses de haxixe, 3650 de MDMA, 900 doses individuais de liamba, 75 de cocaína, 1100 de anfetaminas, 1216 pastilhas de ecstasy, 801 micro-selos de LSD, 26 frascos de LSD em estado líquido, 40 gomas impregnadas com LSD, 216 gramas de cogumelos alucinogénios, 77 gramas de ópio, entre outras drogas. Foi ainda apreendido equipamento informático de som e de imagem e cerca de 91 mil euros em dinheiro.

A PJ referiu que seriam prestados esclarecimentos adicionais às 18h desta segunda-feira, nas instalações da Directoria do Centro da Polícia Judiciária.

As detenções e apreensões de drogas já têm acontecido durante o festival em anos anteriores.

