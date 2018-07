Ricardo Robles vai deixar o cargo que ocupava na Câmara de Lisboa. A saída do vereador eleito pelo Bloco de Esquerda nas eleições autárquicas de 2017 foi anunciada pelo partido, num comunicado divulgado nesta segunda-feira. O agora ex-vereador explica a decisão com uma "opção privada" que foi "forçada por constrangimentos familiares (...)" e que se revelou "um problema político real", aludindo assim aos investimentos imobiliários em Lisboa.

Afirmando que considerava estar limitado na intervenção como vereador, Robles comunicou no domingo ao partido que renunciaria ao cargo.

Vereador no executivo de Fernando Medina (PS), Robles estava sob pressão desde que na sexta-feira passada o Jornal Económico revelou que o vereador – crítico da especulação imobiliária e dos efeitos da pressão do alojamento local sobre os preços da habitação em Lisboa – tinha ele próprio investimentos imobiliários na capital. Como o PÚBLICO depois revelaria, o edifício em causa tinha estado à venda para alojamento local.

Eis o comunicado na íntegra:

"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares que expliquei e no respeito pelas regras legais, revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador.

Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade."