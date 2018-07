“Não há orçamentos no papo”, mas também não há “linhas vermelhas” para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019). PCP e Os Verdes foram a Belém declarar a sua “boa-fé” (palavras do PEV) nas negociações em curso, colocando de lado as divergências essenciais com o Governo, desde logo a questão da contagem de tempo de serviço dos professores.

“Não temos nenhuma obrigação de aprovar o Orçamento, como não temos nenhuma predeterminação em o rejeitar”, disse o secretário-geral do PCP aos jornalistas à saída da reunião com o Presidente da República. Para Jerónimo de Sousa, essencial é “prosseguir este caminho de reposição de conquista de direitos”, até porque “tem dado resultados positivos” na performance da economia do país.

Na ronda de audiências pré-estivais que Marcelo Rebelo de Sousa promove com os partidos para tomar o pulso sobre as negociações para o Orçamento, os comunistas e Os Verdes não quiseram traçar linhas vermelhas para garantir o voto favorável, mas deixaram pistas. O reforço do investimento público é uma delas, sobretudo para o bom funcionamento dos serviços públicos, com a saúde à cabeça, mas também a educação, a cultura e os transportes.

O que não deverá pesar na decisão sobre o sentido de voto destes dois partidos é a resolução do diferendo sobre a contagem do tempo de serviço dos professores. “Não temos nenhuma reserva mental” nem “linhas vermelhas”, afirmou Jerónimo de Sousa, defendendo no entanto que “o Governo deveria corresponder à palavra dada”. Antes, Heloísa Apolónia, dirigente do PEV, tinha lembrado que a questão é já de concretização do orçamento deste ano. “Há uma proposta de resolução aprovada no parlamento, existe uma norma do OE2018 que está por cumprir, e nós temos de exigir que seja cumprida e que o governo aceite negociar com os professores os prazos, o modo de faseamento do tempo de serviço”, disse a deputada.

O assunto fica, portanto, à margem das negociações do próximo orçamento, tal como outros em que o PEV critica o Governo, como a recusa em fazer uma avaliação de impacto ambiental sobre a prospecção de petróleo ao largo de Aljezur, “uma atitude arrogante e incompreensível”, mas também o “desagrado com os acordos do PS com o PSD” sobre descentralização, fundos estruturais “e, no futuro, sobre a legislação laboral”.

Também Jerónimo de Sousa notou os “compromissos” que o PS assumiu com o PSD, mas deixa claro que as divergências com o Governo não podem ensombrar as negociações do OE. “O Orçamento tem é de dizer, sim ou não, se vamos no sentido de caminhar em frente ou retroceder”, afirmou. E sobre o desenrolar das conversas preparatórias com o Governo, deixou apenas uma frase enigmática: “Quem nos conhece sabe que somos bastante determinados em, perante uma dificuldade, um obstáculo ou uma recusa, não baixamos os braços. Muitas vezes temos ouvido não e depois a resposta foi sim”, sublinhou.

Já o deputado único do PAN, que não tem qualquer acordo com o Governo, revelou que já teve uma reunião sobre o OE em que apresentou propostas para incrementar a economia circular como a devolução do IVA da louça descartável da restauração, que foi “bem recebida”.

Nos cerca de 10 minutos de reunião, André Silva transmitiu ao Presidente a sua preocupação com aquilo que entende ser uma “alteração clara” de posição do primeiro-ministro em relação à prospecção de petróleo no Algarve, no sentido de assumir agora que, se Portugal tiver no subsolo hidrocarbonetos, que se deve fazer essa exploração. “Isto é profundamente preocupante pois contraria todos os compromissos assumidos com as metas de descarbonização da economia do acordo de Paris”, sublinhou. André Silva garante que “o PAN tudo fará, sobretudo em 2019, para impedir que isto seja uma realidade”.

