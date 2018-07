Estados Unidos, Espanha, Brasil, Moçambique, China e Reino Unido são os principais destinos do programa INOV Contacto — mas na lista constam mais de 80. As candidaturas decorrem até 4 de Outubro e oferecem 300 oportunidades de estágios profissionais.

A iniciativa, que conta já 22 edições, soma mais de 5000 estágios e 54.000 candidaturas. Além-fronteiras, os jovens têm a possibilidade de estagiar entre seis a nove meses numa entidade ou empresa de relevância internacional.

São elegíveis jovens até aos 29 anos (à data de início de estágio), com qualificação superior concluída ao nível da licenciatura ou mestrado integrado e que não estudem ou trabalhem à data de aceitação do convite. O domínio da língua inglesa (devidamente comprovado através de um certificado), a motivação para desenvolver uma carreira internacional, bem como a disponibilidade para viver no estrangeiro são requisitos do programa que contempla todas as áreas de formação.

Para além de assegurar as viagens de ida e volta entre Portugal e o país de destino, o programa atribui aos estagiários uma bolsa de formação mensal (857.80 euros), um subsídio de refeição (104.94 euros) e um subsídio de alojamento variável consoante o país de acolhimento. Na edição anterior, este montante variou entre os 853.82 euros na Islândia e os 1271.60 euros em Angola. Os valores para a edição de 2019 ainda não foram divulgados.

As candidaturas estão abertas a jovens recém-licenciados e a entidades disponíveis para acolher os primeiros. O processo de selecção estende-se até Novembro, seguindo-se a fase de atribuição de estágios consoante o perfil de cada candidato.

Em Janeiro, os jovens devem integrar um curso intensivo de práticas internacionais com a duração de cinco dias. Caso a entidade de acolhimento tenha estrutura em Portugal, o programa inclui também um período de formação em contexto real de trabalho, que pode durar até quatro semanas. Só depois os seleccionados partem à aventura, fora do território nacional.

A iniciativa, promovida pela AICEP Portugal Global, é co-financiada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.

