Taxar as toalhas

Há uns anos, hotéis na Madeira tentaram privatizar praias, tornando o acesso a estas exclusivo dos hóspedes. No continente, uma democrática separação de ricos e pobres, faz-se implementando estacionamento pago junto às praias. Uma das últimas expressões desta virtude é exercida na praia do Rei (Costa de Caparica). De facto é muito mais saudável impedir os banhistas que têm de fazer contas à vida, de irem para as praias públicas, ficando estas para rigoroso usufruto dos que nadam em dinheiro e podem suportar os encargos com portagens na ponte 25 de Abril e taxas. A esta onda de privatização das praias eu acrescentaria a sugestão - tornando tudo isto ainda mais democrático - taxar as toalhas, porque, em praias públicas ou privatizadas, ocupam espaço. Criar-se-iam assim mais postos de trabalho, cobradores de praia munidos de trocos e multibancos. Com esta generosidade, ainda, contribuir-se-ia para encher os bolsos dos mesmos, sempre dos mesmos que nesta maré infecta, se renovam e dão à... costa.

Aristides Teixeira, Almada

Soares ao Panteão, Sá Carneiro não

Fui dos primeiros a defender que Mário Soares deve ter honras de Panteão, mas não posso concordar que Sá Carneiro também as tenha. Soares foi o pai da democracia portuguesa, o gigante do Portugal moderno. Sá Carneiro, por muito bom político que fosse, teve uma vida curta e o seu desempenho ficou muito aquém do ex-Presidente. Faz-me lembrar certas arbitragens que há no futebol, em que se marca um penálti justo a favor de uma equipa e, depois, só para compensar, marca-se outro que não é para a equipa adversária. Como facilmente devem ter percebido, PS e PSD são as equipas e os seus ex-líderes, Mário Soares e Sá Carneiro, o cerne da questão, ou melhor, do Panteão.

Simões Ilharco, Lisboa

Carteiristas e burlões

Torna-se talvez ridículo falar de um profissional carteirista de 81(!) anos, quando diariamente através da imprensa escrita e falada são reveladas burlas de milhões de euros, praticadas por altas dignidades de forma mais habilidosa do que meter a mão numa algibeira ou numa mochila alheia. De qualquer forma não deixa de ser noticia que tais artistas, presentes a juiz, vão em paz, continuando no seu laborioso trabalho. No mínimo ridículo. Já que não são presos, como castigo deveriam ser encaminhados para as zonas atingidas pelos pavorosos incêndios, trabalhando com remuneração, talvez inferior ao que auferem na sua “profissão”. Melhor seria que os políticos tão prolíferos em inúteis querelas, se debruçassem sobre estes “pequenos problemas” que até prejudicam o bom nome do país. Por outro lado e para exemplo dos mais novos que nada fazem, o profissional de 81 anos, dado o seu exemplo, devia ser condecorado no dia 10 de Junho...

Carlos Leal, Lisboa

