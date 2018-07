O novo vereador do Bloco de Esquerda na câmara de Lisboa é Manuel Grilo, anunciou o partido esta segunda-feira à noite no seu site oficial. Segundo a nota, Rita Silva, que era a segunda na lista autárquica, "manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo" por estar ligada ao colectivo Habita, de luta pelo direito à habitação.

Manuel Grilo é professor e foi dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, tendo também integrado as estruturas directivas da Fenprof e da CGTP. Desde 2016 que é assessor do Bloco de Esquerda no Parlamento.

A nota publicada no site Esquerda.net refere que Manuel Grilo "dará continuidade às responsabilidades executivas que o Bloco de Esquerda tem na Câmara Municipal de Lisboa, no quadro do acordo político celebrado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista". Assim, Grilo deverá assumir os pelouros da Educação e Direitos Sociais, que Ricardo Robles tinha. E o Bloco confirma que o acordo com Fernando Medina se mantém.

O presidente da câmara escreveu esta segunda no Facebook que iria promover uma reunião entre os dois partidos para acertar agulhas relativamente ao cumprimento do acordo de governação daqui em diante.

