Já faz parte da tradição que a cidade receba diversas provas de ciclismo ao longo do ano, mas a 23 de Setembro Lisboa será palco da “corrida de bicicleta mais pequena do mundo”. A Subida à Glória realiza-se desde 1913 numa prova que liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara no movimentado Bairro Alto.

Desde 2015 que os Jogos Santa Casa são o patrocinador principal do evento. “Em 2018, voltamos a associar-nos a este evento histórico e popular. Estamos a trabalhar para que nesta edição o evento tenha um cariz ainda mais popular, para promover e potenciar o desenvolvimento da prática recreativa e quotidiana do ciclismo”, refere Maria da Cunha, directora de Gestão de Marca e Patrocínios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num comunicado da organização.

Segundo o mesmo, a Subida à Glória também marca “o início da Comemoração da Semana Europeia do Desporto, iniciativa promovida pela Comissão Europeia juntamente com o Instituto Português do Desporto e Juventude e à qual os Jogos Santa Casa se associam através de um conjunto de actividades dirigidas a pessoas de todas as idades, com níveis diferentes de condição física.”

A organização convida todos os amantes de ciclismo a aceitarem o desafio de se inscreverem na corrida e de começarem já o seu treino “porque o percurso é pequeno mas muito inclinado”. A partir das 20h do dia 23 de Setembro os interessados poderão tentar completar os vertiginosos 265 metros da Calçada da Glória juntamente com outros participantes.

O comunicado acrescenta que a “prova de ciclismo recupera uma tradição antiga da capital portuguesa e traz para a noite lisboeta as bicicletas que estão cada vez mais presentes na vida dos portugueses.”

Na história da corrida ficam os nomes de Alfredo Piedade que precisou de 1 minuto e 05 segundos para completar os 265 metros da Calçada da Glória na sua primeira edição, e de Ricardo Marinheiro que se tornou recordista da prova ao demorar 35,59 segundos para vencer a rampa que tem declive médio superior a 17%. Até agora ainda nenhum concorrente conseguiu ultrapassar o tempo conseguido pelo “Torpedo da Glória”, nome pelo qual ficou conhecido Ricardo Marinheiro que venceu a prova entre 2013 e 2016.

Para além de ser uma celebração do desporto e da adopção de um estilo de vida mais saudável, a corrida quer ser também um evento lúdico uma vez que os participantes podem dar asas à imaginação no que toca ao seu equipamento e ganhar o prémio "originalidade” para o vestuário mais fora da caixa em competição.

As inscrições estão abertas no site oficial do evento a homens e mulheres com idade igual ou superior a 16 anos, sendo a competição limitadas a 300 participantes.

Texto editado por Ana Fernandes

