O Verão, já se sabe, é época de tomate, e, desde há três anos, é época da grande festa do Tomate Coração de Boi no Douro, que este ano, para além do concurso, com prova dos tomates de várias quintas da região, traz uma novidade: nos principais restaurantes do Douro haverá pratos com tomate durante todo o mês de Agosto.

Esta é mais uma forma de promover este produto e ligá-lo à região, o que foi, desde o início, o objectivo dos organizadores do Concurso Tomate Coração de Boi, o produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva, da Quinta de Foz Torto, e Celeste Pereira, da empresa de comunicação Greengrape e do projecto de animação turística alltodouro.com.

A grande prova do concurso acontece no dia 24 de Agosto, na Quinta do Vallado, no Peso da Régua, e terá, entre os membros do júri, chefs como Vítor Sobral, Miguel Castro e Silva e Leopoldo Calhau, para além de enólogos, jornalistas e outros gastrónomos. O nome do produtor vencedor será conhecido pelas 18h30 e a seguir haverá um jantar volante, durante o qual se poderão provar os diferentes tomates candidatos.

Os promotores da iniciativa destacam o que consideram ser as qualidades particulares do Coração de Boi produzido no Douro, nas hortas das quintas, em “escala familiar e de produção local” – a “textura, sabor e suculência” conseguidas graças à presença de “muita luz e grandes amplitudes térmicas típicas da região”.

No dia seguinte, 25 de Agosto, há nova prova de tomate, desta vez na capela barroca da aldeia de Arroios, nos arredores de Vila Real. Trata-se de uma parceria com o Projecto Capella e é uma prova “aberta a todos, sem júri nem pontuações”, na qual se irão testar os diferentes tomates com vários perfis de azeite e flor de sal (conta com a participação do especialista em azeite Francisco Pavão, que é também presidente do júri de concurso, e de Jorge Raiado, da Salmarim, produtor de sal de Castro Marim, Algarve). No final, realiza-se o Mercadinho da Capella, no qual se podem comprar produtos locais e, claro, o tomate Coração de Boi.

Para quem não aguentar esperar até ao final do mês, o melhor será visitar já desde os primeiros dias de Agosto um dos restaurantes que participam no Mês do Tomate, entre os quais estão o DOC (Folgosa), o Terroir (Hotel Six Senses Douro Valley, Lamego), o Cais da Villa (Vila Real), Flor de Sal (Mirandela), Casa de Pasto Chaxoila (Vila Real), Cozinha da Clara (Quinta de La Rosa, Pinhão), Toca da Raposa (Ervedosa do Douro), Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira), e Cêpa Torta (Alijó).

