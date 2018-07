A evolução da inteligência artificial está a chegar a todos os mercados e nem as sex dolls são esquecidas. Na China, uma fábrica dedica-se à construção destes objectos com uma oferta variada de características físicas e uma resposta inteligente aos estímulos do utilizador ou utilizadora.

As sex dolls inteligentes desencadeiam reacções e promovem interacções que se assemelham a uma experiência mais humana. Conseguem ter conversas simples e fazer pequenos movimentos. Estão a ser produzidas pela maior fábrica de brinquedos sexuais para adultos e podem ser personalizadas pelos clientes.