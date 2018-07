O grupo de supermercados espanhol Mercadona comprou hoje os terrenos do antigo matadouro municipal de Aveiro por 2,5 milhões de euros, sendo o único interessado a apresentar proposta à hasta pública, informou a Câmara de Aveiro.

PUB

O terreno urbano situado na rua do Sacobão à antiga Estrada Nacional (EN) 109 foi vendido ao grupo espanhol de retalho alimentar por 2.555.000 euros, cinco mil euros acima do valor base estipulado pela autarquia.

A sociedade Matadouros da Beira Litoral irá ficar com 20% do proveito da venda, no âmbito de um acordo celebrado aquando da privatização do antigo matadouro público.

PUB

A restante verba destina-se a amortizar dívida municipal, ao abrigo da lei do Fundo de Apoio Municipal (FAM), à qual a autarquia aderiu.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves (PSD/CDS/PPM), disse que as conversações com o grupo espanhol já duravam há vários meses, adiantando que a autarquia deu "luz verde" para a instalação de uma superfície comercial naquele local.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"É com muito gosto que recebemos uma marca com o prestígio da Mercadona, que vem dar mais um contributo para que Aveiro seja cada vez um destino comercial de referência", disse o autarca.

O grupo Mercadona tem prevista a abertura de nove lojas em Portugal, quatro das quais no primeiro semestre de 2019, nomeadamente em Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e Matosinhos.

Seguem-se, depois, outras cinco lojas no Norte do país, ainda sem data: Porto, Braga, Penafiel, Barcelos e uma segunda loja em Gaia.

PUB