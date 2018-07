O sorteio das primeiras e segundas eliminatórias da Taça do Rei, realizado na manhã desta segunda-feira, teve de ser repetido devido a um erro. Em causa estava a isenção indevida da primeira ronda de dois clubes, o Unionistas de Salamanca (formado por adeptos do extinto Salamanca) e o Teruel.

As duas equipas tinham sido integradas erradamente no lote de clubes isentos de disputarem a primeira ronda, e que é reservado a clubes que, na época anterior, militaram na II Liga ou na II Liga B, explica o desportivo As. Na verdade, os dois clubes tinham competido na terceira divisão, sagrando-se campeões nos respectivos grupos.

A repetição do sorteio, que aconteceu às 19h locais (18h em Portugal Continental), acabou então por isentar cinco equipas: Villanovense, Real Múrcia, Badalona, Tudelano e Lorca. Assim, a 5 de Setembro, o Teruel terá mesmo de defrontar o Lleida e o Unionistas de Salamanca vai jogar com o Rápido de Bouzas.

O erro espanhol faz lembrar o incidente no sorteiro do calendário dos campeonatos profissionais portugueses na época 2018/19, que também obrigou à sua repetição. O erro foi causado pela leitura de um "9" que na verdade era um "6", o que levou à utilização de um código incorrecto para gerar automaticamente o calendário. Na altura, e sob críticas dos clubes e dos jornalistas presentes no sorteio, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional assumiu a responsabilidade pela falha.

