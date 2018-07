Chamam-se Campeonatos da Europa e têm a sua primeira edição a partir de quinta-feira, em Glasgow e Berlim. Trata-se de um novo evento multidesportivo que arranca na cidade escocesa, onde serão disputados diversos títulos continentais em várias modalidades, os primeiros dos quais de natação. A ideia é simples. Em vez de cada modalidade realizar o seu próprio Campeonato da Europa em diferentes momentos e locais do Velho Continente, cria-se uma competição que reúne todas estas provas num só local, e de quatro em quatro anos, naquilo que se assemelha a uns Jogos Olímpicos europeus.

Assim, enquanto os Campeonatos da Europa de Atletismo irão decorrer em Berlim, a partir do dia 7 de Agosto, a cidade de Glasgow vai acolher os Europeus de natação, já a partir de quinta-feira e nos dias seguintes, de ciclismo, ginástica, remo e triatlo, para além de um novo Campeonato da Europa de golfe por equipas, terminando dia 12 de Agosto.

Desta forma, e apesar de a prova de atletismo estar a decorrer em Berlim, há um conjunto de desportos em acção em Glasgow e foi em pacote que estes Campeonatos da Europa foram vendidos aos operadores televisivos.

"Muitos dos canais televisivos pediam-nos para criarmos um ‘grande evento’ que lhes permitissem criar um envolvimento com os espectadores semelhante ao que se verifica com os Jogos Olímpicos ou um Mundial”, afirmou Svein Arne Hansen, presidente da Associação Europeia de Atletismo à Reuters.

"Neste momento, estamos a falar de 3300 horas de transmissões televisivas no global, o que compara com as 1500 que a realização isolada dos Europeus de atletismo de 2014, em Zurique, mereceram”, reforçou Hansen, acrescentando: “Estes Campeonatos da Europa são um daqueles casos em que o todo é maior do que a soma das partes.”

Nadadores de top

No que diz respeito à competição de natação, ela deverá reunir os melhores nadadores da Europa do momento, quando falta apenas um ano para os Mundiais da modalidade, que vão decorrer no próximo ano na Coreia do Sul.

"Em relação às federações das outras seis modalidades, estamos convencidos que os próximos 12 dias lhes irão trazer muitos mais benefícios do que se cada uma tivesse montado o seu Campeonato Europeu”, declarou Gergely Csurka, porta-voz da Federação Internacional da Natação.

"Tudo isto tem a vantagem de aproximar os amantes da natação a outros desportos, da mesma forma que os adeptos destas modalidades podem ficar atraídos pela natação”, acrescentou.

O calendário destes Campeonatos Europeus sobrepõem-se, contudo, ao do US PGA Championships, o que significa que alguns dos principais golfistas europeus não irão competir na Escócia. A selecção masculina inglesa, por exemplo, será composta apenas por jogadores fora do "top-200" do ranking mundial. Mas nos restantes desportos estarão presentes os melhores atletas europeus da actualidade.

"A resposta a esta primeira edição foi bastante positiva entre os nossos atletas. As federações europeias que participam nestes campeonatos já confirmaram que irão ter em competição os seus principais atletas, quer em Glasgow, quer em Berlim," afirmou Hansen.

O evento não quer, contudo, ser confundido com os Jogos Europeus, organizados pelo Comité Olímpico Europeu, que se realizaram em Baku, em 2015, e têm a sua próxima edição agendada para Minsk, na Bielorrússia, em 2019.

