Aos 56 anos, o actor norte-americano Tom Cruise está a conseguir transformar Missão: Impossível — Fallout num grande sucesso para a Paramount, algo de que o estúdio de Hollywood estava a precisar há anos. O filme fez 61,5 milhões de dólares (52,6 milhões de euros) só nos três primeiros dias de exibição nos EUA e no Canadá, onde se estreou em 4306 salas, montante que sobe para os 153,5 milhões (131,6 milhões) em todo o mundo (em Portugal estreia-se esta quinta-feira), segundo os números da Hollywood Reporter. Em termos de bilheteira, esta é a segunda melhor estreia da carreira de Tom Cruise, só ultrapassada por Guerra dos Mundos (2005), ficando também à frente dos melhores números de qualquer filme anterior da saga Missão: Impossível (o recorde de 58 milhões de dólares pertencia a Missão: Impossível II), relata a Forbes.

Na era da Marvel e do Netflix, no tempo dos super-heróis e dos serviços de streaming, a sequela que se podia ter transformado num espelho dos problemas das salas de cinema surgiu como “um trovão cultural”, tendo igualmente recebido críticas entusiasmadas, como escreveu o New York Times. “Estou a ver os números a chegarem de todo o mundo e eles são simplesmente fantásticos”, disse ao jornal norte-americano Jim Gianopulos, o presidente da Paramount que ficou à frente dos destinos do estúdio no ano passado, louvando Cruise e Christopher McQuarrie, que realizou e escreveu o guião do filme.

O New York Times acrescenta que Missão: Impossível VI ainda está longe de chegar ao lucro, uma vez que o filme e a sua promoção custaram 320 milhões de dólares (274 milhões de eur). Ainda falta estrear em 40% do mercado internacional, como lembra a Hollywood Reporter, e nomeadamente na China, onde só chega no final de Agosto. "Tom Cruise tem provado vezes sem conta que é uma das estrelas mais constantes que há por aí quando se trata de filmes de acção. Tivemos todos esses filmes de Verão com grandes efeitos visuais, mas agora temos um filme em que o actor e o realizador fazem tudo com proezas verdadeiras. O filme fornece entretenimento puro e duro e as pessoas mostram-se entusiasmadas com isso”, afirmou Kyle Davies, responsável pela distribuição norte-americana.

