Madonna é a capa da Vogue Itália de Agosto, que chega às bancas na próxima sexta-feira. "Just one Day out of Life" (só um dia da vida, em português) é o nome da produção, em que a cantora aparece nas páginas da revista italiana fotografada pelas ruas de Lisboa e numa herdade na Arrábida.

Inicialmente, a peça tinha sido pensada como uma retrospectiva da carreira de Madonna, que celebra o seu 60.º aniversário a 16 de Agosto, mas esta preferiu focar-se no presente e na sua vida em Lisboa.

"É a história da sua nova vida, da sua mudança para Portugal para ajudar o filho David a jogar futebol", conta o director da Vogue Itália, Emanuele Farneti, à Women's Wear Daily (WWD). "Ela propôs o ângulo de Lisboa e acabou por ser uma entrevista muito pessoal, mais interessante do que fazer uma retrospectiva da artista ou a história dos seus projectos em África, que já foram abordados", acrescenta.

A cantora foi fotografada na Herdade do Peru – uma propriedade do século XVIII, na Arrábida – e no Tejo bar, "o seu preferido", onde costuma ir ouvir música portuguesa e africana, de acordo com a WWD. "Ela conhece lá os músicos e é uma espécie de laboratório. Tem música de Cabo Verde e ela adora fado", conta o director criativo da Vogue Itália, Giovanni Bianco à mesma publicação. A cantora norte-americana já cantou até em dueto com a irmã de Amália, Celeste Rodrigues, que convidou para passar consigo o ano, em Nova Iorque.

Madonna mudou-se no ano passado para Lisboa, onde vive com quatro dos seus seis filhos: David Banda (de 12 anos); Mercy James (de 12) e as gémeas Stella e Estere (de cinco anos), que adoptou no ano passado, no Malaui. "Ela está muito feliz e romântica neste momento e pode ver-se isso nas fotografias", comenta ainda Giovanni Bianco.

Recentemente também Monica Bellucci apareceu na capa de uma revista de moda com Lisboa de fundo. A actriz italiana contou à Elle Francesa por que razão escolheu Lisboa para viver há dois anos e foi fotografada em frente à Ponte 25 de Abril, na zona do Castelo de São Jorge – onde também reside parte do ano –, no Palácio Belmonte e no Bairro Alto.

