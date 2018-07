Filipe e Letizia estão de férias com as filhas em Palma de Maiorca, onde vão todo os anos no Verão. Os reis de Espanha costumam apresentar-se à imprensa no início das férias e este ano não foi excepção. A diferença é que o fizeram no Palácio de Marivent e não no Palácio de Almudaina.

Até Setembro, os reis não têm actos institucionais na agenda, embora estejam previstos alguns encontros em Palma de Maiorca. A 3 de Agosto, por exemplo, têm uma recepção às autoridases das Ilhas Baleares e a apresentação do troféu da 37.ª Copa del Rey Mapfre.

Antes das férias com os pais, as duas princesas estiveram um mês num campo de férias nos Estados Unidos, de acordo com o El Mundo. “Foi muito divertido. Fizemos muito desporto e fizemos amigos de outros países”, comentou Leonor, citada pelo El País.

