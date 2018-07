João Vasconcelos Costa sabe muito e escreve muito bem sobre muitas coisas. É exímio a misturar memórias com histórias, críticas com curiosidades, aventuras com observações originais.

A parte da obra dele que mais me interessa é a gastronómica e culinária. Não é a primeira vez que falo dele. Mas é tão rara esta combinação - a aprendizagem a surgir do gozo de ler - que arrisco mais uma recomendação. E há mais quatro anos para ler.

É uma pessoa do mundo que defende e ataca com justiça e conhecimento de causa a cozinha açoriana, a cozinha regional portuguesa, a cozinha que passa por portuguesa, a cozinha de autor e muitas outras cozinhas. É por ser tão profundamente cosmopolita que é tão ferozmente lúcido contra a ignorância, o pretensiosismo e os nossos maus hábitos alimentícios que tantas vezes corrompem os restaurantes, impedindo-os de fazer como sabem que deveriam fazer.

João Vasconcelos Costa faz doutrina. Não conheço ninguém a escrever que saiba mais sobre peixe. Leia-o, por exemplo, a discorrer sobre o salmonete (e o rouget) ou a meditar sobre a queda de qualidade da cozinha da Pousada de Palmela.

O livro dele, O gosto de bem comer, publicado em 2004, é um dos dez livros fundamentais sobre a cozinha portuguesa. Infelizmente está esgotado há muitos anos. Mas felizmente o autor tem a espantosa generosidade de oferecer um impecável PDF do livro que se descarrega num instante. Também oferece a primeira colecção de receitas originais dele. Não acredito que não seja também muito bom cozinheiro!?

