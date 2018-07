Novo presidente do BCE

No próximo ano, o actual presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, prepara-se para abandonar o seu cargo, deixando atrás de si um conjunto de medidas que foram essenciais para baixar os juros da divida pública e estabilizar a situação de países como Portugal. Na Comissão Europeia já se discutem os possíveis sucessores, dos quais se destacam o chefe do Banco Central finlandês e alemão, conhecidos pelas suas ligações às políticas monetárias ortodoxas, responsáveis pelo surgimento e agravamento da crise e contrárias à linha de Draghi. Para compensar as delegações das pequenas economias, alemães e restante norte da Europa deverão fazer pequenas concessões, ao nível dos fundos comunitários.

Como, a prazo, o mais importante seria optar por uma linha alternativa, Portugal não deveria trocar o nosso futuro, por uns “trocos” de Bruxelas, procurando uma solução adequada ao nosso país.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O fim do socialismo

Para os marxista-leninistas o "Partido" é um instrumento para, em nome do proletariado, através de uma ditadura, apropriando-se de toda a economia, construírem uma sociedade socialista, a sociedade sem classes. A sociedade civil não pode ter lugar numa sociedade deste tipo.

Em todos os países onde existiu esta experiência redundou em enorme fracasso e, perante uma pobreza generalizada e uma economia anémica, converteram-se ao capitalismo mais selvagem, sendo que em alguns países o "Partido" manteve a sua ditadura mas abandonou a economia socialista: casos da China e Vietname.

Restava o último paraíso do socialismo real, Cuba. Mas pelas recentes notícias até aí os socialistas vão deitar a toalha ao chão. Na proposta para a nova Constituição a palavra "Comunismo" vai ser uma palavra proibida e, pasme-se, vai ser consagrado o direito à actividade e propriedade privada. Cuba já tem 500.000 cidadãos que são pequenos empresários e a riqueza que geram é muito superior à proporcionalmente produzida pela restante população, ainda prisioneira da sociedade socialista...

O comunismo será definitivamente enterrado e relegado para os museus; no nosso país, onde o futuro chega ao retardador (já o dizia Eça de Queiroz) o PCP e o BE poderão ter algum interesse para a nossa principal indústria, o turismo. Quem viajar a Portugal poderá visitar um parque jurássico socialista. A promoção turística poderá ter este slogan: "Visite o passado, visite o Portugal Socialista".

Ezequiel Neves, Lisboa

OE 2019

O síndrome do isolamento à volta da proposta de Orçamento do Estado para 2019 faz lembrar o provérbio : "Não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu”. Com o PCP e o BE agarrados ao poder a legislatura vai chegar ao fim. António Costa é um hábil negociador. Rui Rio é um político honesto. Contudo, essa é uma característica secundária para o sistema político português. O chico-espertismo colhe mais adeptos. Assunção Cristas vai levar o CDS ao pódio. Com a viragem do PS à direita, perfila-se entendimento parlamentar entre o PS e o CDS.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

