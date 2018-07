As imagens foram captadas numa sexta-feira, 15 de Dezembro, e correram mundo. Amed Tamimi, 16 anos, tinha ao lado a prima, Nour Tamimi, também adolescente. À frente delas estavam dois soldados israelitas, armados até aos dentes, a passar perto do pátio da casa da família, em Nabi Saleh, uma aldeia dos territórios ocupados na Cisjordânia. Amed aproxima-se dos militares, dá primeiro um pontapé e depois um par de bofetadas a cada um dos soldados. A mãe filmou tudo. As imagens tornaram-se virais. Amed transformou-se num ícone da resistência palestiniana. Foi detida uns dias depois, acusada em Janeiro e condenada em Março, depois de ter assumido a culpa: passou oito meses na prisão.

A sentença está cumprida, e este domingo Amed Tamimi foi libertada. Na véspera, as autoridades israelitas deram voz de prisão aos dois artistas italianos que pintaram a imagem de Amed Tamini no muro erguido junto aos territórios ocupados, na zona de Belém.

PUB

PUB

Uma das artistas, Jorita Goch, anunciou ao mundo a sua detenção através do Facebook, onde pede ajuda “a quem a possa ajudar”. Mas ainda não há confirmação oficial da detenção e da acusação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Amed Tamini foi acusada de “agredir um soldado, ameaçar um soldado, interferir com um soldado no cumprimento do dever, incitar e atirar objectos numa pessoa ou propriedade”. O julgamento decorreu à porta fechada, e acabou com um acordo entre as partes, que permitiu minimizar a pena após a declaração de “culpada” por parte da adolescente.

À saída da prisão, este domingo de manhã, a família Tamimi divulgou um comunicado: “A resistência vai continuar até ao fim da ocupação”.

PUB