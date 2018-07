O treinador do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, reiterou neste domingo que considera o compatriota Lionel Messi o melhor futebolista do mundo, mas admitiu que preferia o português Cristiano Ronaldo numa "equipa normal".

"Se tivesse de escolher entre Messi ou Ronaldo, escolhia Messi, seguramente. Não tenho dúvida nenhuma", referiu o técnico, que se viu envolvido numa polémica durante o Mundial 2018. Simeone questionou o rendimento do avançado do Barcelona na selecção sul-americana, após a derrota por 3-0 frente à Croácia, que chegaria à final da competição.

"O que eu disse no vídeo, na mensagem que enviei ao Germán Burgos [treinador adjunto do Atlético de Madrid] — estávamos a falar de futebol, como qualquer outra pessoa e eu não estava a falar sobre quem era o melhor do mundo — era se uma equipa normal tivesse dinheiro para contratar um futebolista, possivelmente o Ronaldo encaixaria melhor. Agora, numa equipa importantíssima, Messi seguramente, bem rodeado, é melhor do que Ronaldo", explicou.

