Portugal chegou a complicar o que pareceu fácil, mas não deixou fugir o título europeu de Sub-19. Na Finlândia, a selecção nacional esteve a vencer a Itália, por 2-0, mas deixou-se empatar e adiou a decisão da atribuição do título para o prolongamento, onde confirmou ser mais forte, ganhando uma final muito emotiva, por 4-3.

PUB

Foi uma vitória difícil, mas muito merecida. Confirmando o enorme talento desta geração, Portugal derrotou a Itália na final do Europeu de Sub-19, por 4-3, num jogo que apenas foi decidido no prolongamento.

A selecção nacional foi quase sempre superior e esteve a ganhar por 2-0 (Jota, aos 45’; Trincão, aos 72’). No entanto, após ganhar dois golos de vantagem, os jogadores portugueses pareceram perder a concentração e os italianos empataram em menos de dois minutos, com um bis de Kean Moise (75’ e 76’).

PUB

Com o empate a dois golos no final dos 90 minutos, a final foi para prolongamento onde Portugal voltou a assumir o domínio, chegando com justiça novamente à vantagem: aos 104', Jota bisou e confirmou ser o melhor jogador da prova.

A Itália voltou a reagir bem e voltou a empatar, após o capitão Scamacca aproveitar um erro da defesa portuguesa, mas num jogo emocionante, quase na resposta, Pedro Correia fez o quarto golo português e fixou o 4-3 final, garantindo a Portugal a conquista do Campeonato da Europa de Sub-19.

PUB