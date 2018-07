A coroação de Geraint Thomas (Team Sky) como vencedor da 105.ª Volta a França foi finalmente feita na 21.ª e última etapa, que foi conquistada ao sprint este domingo por Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). O norueguês fez o percurso de Houilles até aos Campos Elíseos, em Paris, em 2h46m36s.

O holandês Tom Dumoulin (Sunweb) ficou em segundo lugar na classificação geral e o britânico Chris Froome (Team Sky), vencedor do Tour nas últimas três edições, ficou-se pelo terceiro posto, na sexta vez consecutiva que chegou ao pódio.

Foi uma etapa que serviu para confirmar, definitivamente, a vitória de Thomas. Daí que, no início da corrida, se verificasse um ambiente de festa e descontracção entre os ciclistas, com o habitual champanhe a ser servido. Só se começou a correr "a sério" depois de esgotada a primeira hora. Na volta final aos Campos Elíseos, Kristroff bateu ao sprint um grande grupo de ciclistas. Imediatamente atrás de si na classificação do dia ficaram, por esta ordem, John Degenkolb (Trek-Segafredo) e Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

A vitória de Geraint Thomas marca também a sexta vez em sete oportunidades, entre o período de 2012 e 2018, que a Team Sky vence a Volta a França. Em 2012, venceu Bradley Wiggins e Chris Froome conquistou a prova quatro vezes (2013, 2015, 2016 e 2017).

